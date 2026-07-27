Zendaya hóa nữ thần "đẹp ná thở" trong bom tấn The Odyssey, tiết lộ cách tập luyện để giữ dáng… chẳng giống ai

Hóa thân xuất sắc vào vai nữ thần Athena trong siêu phẩm The Odyssey, nữ diễn viên Zendaya tiếp tục khiến "mọt phim" kinh ngạc bởi visual quá đẹp và đầy quyền lực, cùng phương pháp giữ dáng độc lạ, đầy tính nghệ thuật.

Bom tấn điện ảnh The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan đang trở thành tâm điểm càn quét mọi phòng vé và các diễn đàn điện ảnh toàn cầu. Được chuyển thể từ trường ca thần thoại kinh điển của Homer, tác phẩm sử thi này quy tụ dàn sao danh giá, gồm cả nữ diễn viên Zendaya.

Zendaya xinh đẹp như nữ thần trong các sự kiện của The Odyssey

Vào vai Athena, là nữ thần của trí tuệ, chiến tranh chính nghĩa và thủ công mỹ nghệ, minh tinh sinh năm 1996 đã chinh phục người xem bằng thần thái uy nghi, đường nét gương mặt thanh tú cùng vóc dáng săn chắc, tràn đầy sức sống.

Zendaya trong vai nữ thần Athena của bom tấn điện ảnh The Odyssey 2026

Khác với vẻ mảnh mai thường thấy trên thảm đỏ, tạo hình nữ thần Athena đòi hỏi Zendaya phải sở hữu một hình thể khỏe mạnh, dẻo dai, thoát tục lại vừa ẩn chứa sức mạnh nội tại. Sự xuất sắc của cô trong từng thước phim The Odyssey không chỉ đến từ tài năng diễn xuất xuất thần mà còn nhờ một thể trạng dẻo dai, khỏe khoắn được rèn luyện theo phương pháp cực kỳ đặc biệt.

Vai diễn nữ thần Athena trong The Odyssey của Zendaya không cần lộng lẫy son phấn vẫn đẹp theo cách rất riêng, rất gợi cảm

Khi việc tập luyện trở thành những màn trình diễn nghệ thuật

Đối với nhiều ngôi sao Hollywood, việc siết cân cho một vai diễn bom tấn thường gắn liền với những giờ phút vật lộn căng thẳng trong phòng gym cùng các bài tập tạ nặng nề. Thế nhưng, Zendaya lại chọn cho mình một lối đi hoàn toàn ngược lại.

Nữ thần Athena của The Odyssey công khai thừa nhận cô không phải một "con nghiện gym" và cực kỳ chán ghét những lịch trình luyện tập gò bó, lặp đi lặp lại. Chìa khóa giúp cô duy trì vóc dáng thon gọn nhưng vẫn giàu sức bền chính là tinh thần biến vận động thành trò chơi và thả lỏng tâm trí.

Bí quyết này thực chất đã được nuôi dưỡng từ thời thơ ấu. Có bố là một giáo viên thể dục, Zendaya được tiếp cận với thể thao không phải qua những mệnh lệnh khắt khe mà bằng các trò chơi giải trí và điệu nhảy Salsa sôi động. Chính tư duy này đã hình thành nên một thói quen vận động tự nhiên, giúp cô luôn tìm thấy niềm vui trong việc đốt cháy calo.

Nữ diễn viên có cách chơi thể thao và tập luyện rất đặc biệt, nhất là về mặt tinh thần

Là một người có năng khiếu múa bẩm sinh và từng giành Á quân cuộc thi Dancing With The Stars , Zendaya coi vũ đạo chính là hình thức tiêu hao năng lượng hiệu quả và tuyệt vời nhất. Cô áp dụng triệt để "tư duy vũ công" này vào tất cả các môn thể thao khác, biến những động tác thể lực khô khan thành các chuỗi chuyển động có nhịp điệu.

Zendaya từng kể, khi phải trải qua 3 tháng huấn luyện quần vợt khắc nghiệt cùng cựu tay vợt top 4 thế giới Brad Gilbert để chuẩn bị cho vai diễn trước đó, cô từng rơi vào trạng thái áp lực lớn. Tuy nhiên, thay vì gượng ép bản thân học kỹ thuật theo cách thông thường, cô đã chuyển hướng tư duy: xem toàn bộ các cú vung vợt, bộ chân di chuyển trên sân như một bài biên đạo múa phức tạp.

Cô quan sát nhịp điệu của các diễn viên đóng thế chuyên nghiệp, biến các chuyển động cơ thể thành ngôn ngữ vũ đạo để ghi nhớ. Kết quả là các thao tác của cô chuẩn xác tới mức đạo diễn phải ngỡ ngàng và hầu như không cần sử dụng đến diễn viên đóng thế. Chính nhờ tư duy "nhảy múa hóa" thể thao này, Zendaya dễ dàng chinh phục các yêu cầu thể lực và cảnh vận động có yêu cầu khắt khe trong bom tấn The Odyssey .

Bên cạnh vũ đạo, cô chọn các hình thức vận động giàu tính giải tỏa như đi dạo cùng chó cưng để kích thích cơ thể giải phóng serotonin và dopamine. Đây là hai hormone giúp tinh thần thư thái và giảm thiểu hormone căng thẳng cortisol. Khi cần tăng cường độ dẻo dai cho cơ lườn và cơ bụng, cô thực hiện các bài tập ngắn tại nhà do huấn luyện viên cá nhân thiết kế như hít xà TRX, plank trên bóng yoga, gập bụng hay squat, nhưng luôn giữ tần suất vừa phải để không tạo áp lực cho bản thân.

"Tự do trong khuôn khổ" với chế độ ăn uống, không ăn kiêng khắc nghiệt

Sở hữu vóc dáng vạn người mê nhưng triết lý ăn uống của nữ thần Athena trong The Odyssey lại khiến nhiều người bất ngờ vì sự thả lỏng trong chế độ ăn uống. Zendaya tuyệt đối nói không với các chế độ ép cân tàn nhẫn hay việc tính toán calo quá chi tiết.

Theo đuổi chế độ ăn chay từ năm 11 tuổi xuất phát từ tình yêu dành cho động vật, Zendaya hóm hỉnh thừa nhận mình là một "người ăn chay nhưng lại không quá tha thiết ăn rau". Để khắc phục điều này mà không gây ức chế cho vị giác, cô sáng tạo ra món "salad cơm gạo lứt mùa hè".

Món ăn này kết hợp giữa gạo lứt giàu chất xơ với bí ngòi, nấm, cà rốt, dưa chuột và hành tây xào nhanh cùng dầu ô liu, nước dùng rau củ và nước cốt chanh. Sự kết hợp này vừa cung cấp tinh bột hấp thu chậm giúp no lâu, vừa bổ sung dồi dào vitamin A, C cùng chất chống oxy hóa, hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động tối ưu mà không tích tụ mỡ thừa.

Món cơm gạo lứt của Zendaya từng gây sốt trong cộng đồng ăn chay và các trào lưu giảm cân

Đặc biệt, Zendaya chưa bao giờ từ bỏ tình yêu với đồ ngọt. Cô không uống cà phê để lấy năng lượng mà duy trì thói quen uống nhiều nước lọc. Cô cũng không ngần ngại thưởng thức món kem Häagen-Dazs yêu thích hay thêm một chút sốt bơ ca cao Nutella vào các bữa ăn phụ.

Sự cân bằng giữa một tinh thần thoải mái, không kiêng khem cực đoan cùng thói quen biến mọi hoạt động thể chất thành niềm vui nhảy múa chính là bí quyết giúp Zendaya luôn duy trì được vóc dáng săn chắc, rạng rỡ và tỏa sáng rực rỡ trong siêu phẩm The Odyssey như một nữ thần thực sự, khiến người xem không thể rời mắt.

Nguồn và ảnh: People, HK01, Hollywood Reporter