Xem UAV chiến đấu MQ-9 của Mỹ bốc cháy trên bầu trời Iraq

Quân đội Mỹ lại vừa mất thêm một máy bay không người lái (UAV) chiến đấu MQ-9 Reaper trị giá khoảng 30 triệu USD trên bầu trời Iraq.

UAV MQ-9 Reaper của Mỹ.

Chiếc UAV bị bắn hạ đã rơi xuống Moujda, một khu vực sa mạc cách thành phố Karbala khoảng 40km về phía Tây ở miền trung Iraq.

Đoạn video cho thấy chiếc UAV rơi từ trên trời xuống trong tình trạng bốc cháy dữ dội, chứng tỏ nó đã bị bắn trúng giữa không trung.





Sabreen News và NAYA, hai kênh Telegram liên kết với Lực lượng Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq (IRI), cũng đưa tin chiếc UAV MQ-9 bị bắn hạ.

UAV MQ-9 chủ yếu được sử dụng để thu thập thông tin tình báo, nhưng cũng có khả năng thực hiện các cuộc tấn công chính xác.

Loại UAV tiên tiến này có thể hoạt động liên tục hơn 27 giờ và đạt độ cao khoảng 7.270m

IRI, bao gồm một số phe phái vũ trang Iraq thân Iran, được biết là sở hữu một số hệ thống phòng không tiên tiến.

Trong quá khứ IRI đã từng bắn hạ UAV MQ-9, gần đây nhất là vào ngày 9/3, trong thời điểm đỉnh điểm của cuộc chiến tranh Mỹ-Israel chống Iran.

Đáng chú ý, chiếc UAV bị bắn hạ vào khoảng thời gian Iran phóng tên lửa đạn đạo vào Israel để trả đũa các cuộc tấn công trước đó vào vùng ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut của Lebanon - thành trì của Hezbollah.

Rất có thể IRI đã bắn hạ chiếc MQ-9 trên không phận Iraq để thể hiện sự đoàn kết với Iran và Hezbollah, tương tự như những gì lực lượng Houthi ở Yemen đã làm.





Theo một số báo cáo gần đây, Mỹ đã mất hơn 20 UAV MQ-9 kể từ khi bắt đầu cuộc chiến với Iran.

Một trong những báo cáo, được The War Zone công bố vào ngày 5/6, tiết lộ phi đội UAV MQ-9 Reaper của Không quân Mỹ đã giảm từ 165 xuống còn 135 chiếc do hậu quả của cuộc chiến.

Không quân Mỹ hiện đang nỗ lực mua một số lượng không xác định UAV MQ-9 chưa qua sử dụng từ nhà sản xuất General Atomics, nhưng công ty hiện chỉ có chưa đến 10 UAV loại này để cung cấp.

Điều này cho thấy Mỹ đã phải hứng chịu tổn thất to lớn trong cuộc chiến chống Iran và những tác động tiềm tàng của chúng đối với năng lực Mỹ trong dài hạn.