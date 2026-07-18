Xem phim "Sex Education", tôi quyết định nhắn tin cho mẹ trước: Hóa ra bà đã chờ điều này rất lâu

Tôi từng nghĩ chỉ cần sống tốt là đủ để bố mẹ yên tâm. Nhưng sau khi xem Sex Education, tôi nhận ra có một điều mình đã quên quá lâu: chủ động kết nối với mẹ, thay vì luôn chờ bà gọi trước.

Điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất ở Sex Education không phải những câu chuyện tình yêu, mà là cách các nhân vật đối diện với gia đình. Có những lúc họ hiểu lầm, im lặng hoặc nghĩ rằng người thân sẽ tự hiểu mình.

Tôi bỗng nhớ đến mẹ.

Suốt một thời gian dài, tôi hiếm khi chủ động nhắn tin. Mỗi lần điện thoại hiện tên mẹ, tôi mới vội trả lời. Tôi luôn tự nhủ rằng mình bận, rằng cuối tuần sẽ gọi sau, nhưng rồi cuối tuần này qua cuối tuần khác, tôi vẫn không chủ động.

Tôi từng nghĩ người lớn không cần được hỏi han

Điều lạ là tôi có thể nhắn tin cho bạn bè rất nhanh, nhưng lại chần chừ khi nhắn cho mẹ.

Tôi nghĩ bố mẹ lúc nào cũng ổn. Tôi nghĩ chỉ cần mình không gây rắc rối là đủ.

Theo Harvard Health Publishing, các mối quan hệ gia đình bền vững cần được duy trì bằng sự giao tiếp thường xuyên và cảm giác được quan tâm từ cả hai phía. Việc chủ động kết nối, dù chỉ bằng một cuộc gọi ngắn hay một tin nhắn hỏi thăm, có thể giúp củng cố sự gắn bó giữa các thành viên.

Đọc đến đó, tôi mới nhận ra mình đã vô tình xem sự hiện diện của mẹ là điều hiển nhiên.

Hai mẹ con Jean và Otis trong phim Sex Education.

Tin nhắn đầu tiên sau nhiều tháng

Sau khi xem phim xong, tôi nhắn cho mẹ một câu rất đơn giản: “Mẹ đang làm gì đấy ạ?”

Mẹ nhắn lại gần như ngay lập tức. Bà kể hôm nay đi chợ mua gì, cây ngoài ban công ra sao và hỏi tôi dạo này có ăn uống đầy đủ không.

Tôi chợt nhận ra đã rất lâu rồi hai mẹ con mới nói chuyện nhiều như vậy.

Điều khiến tôi chạnh lòng

Trong một bài viết của Cleveland Clinic, các chuyên gia cho biết việc duy trì kết nối với gia đình có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe tinh thần và giúp giảm cảm giác cô đơn ở cả người trẻ lẫn người lớn tuổi.

Tôi nhớ có lần mẹ nói: “Mẹ không muốn làm phiền con nên ít gọi.”

Ngày ấy tôi chỉ cười. Bây giờ nghĩ lại, tôi mới hiểu có lẽ bà đã chờ tôi chủ động từ rất lâu.

Sex Education khiến tôi nhận ra một điều rất đơn giản: đôi khi khoảng cách trong gia đình không đến từ việc hết yêu thương, mà từ việc ai cũng nghĩ người kia sẽ hiểu.

Tôi từng chờ mẹ gọi trước. Mẹ lại sợ làm phiền nên chờ tôi rảnh. Và cứ thế, những cuộc trò chuyện ngày càng ít đi.

Theo Harvard Health Publishing, những hành động nhỏ như gọi điện, nhắn tin hay hỏi thăm thường xuyên có thể giúp duy trì sự gắn kết và tạo cảm giác được quan tâm trong gia đình.

Hóa ra bà đã chờ điều này rất lâu

Sau tối hôm đó, tôi bắt đầu nhắn cho mẹ nhiều hơn. Không phải chuyện gì quan trọng. Chỉ là hỏi hôm nay mẹ ăn gì, thời tiết có nóng không, hay kể một chuyện nhỏ trong ngày.

Và tôi nhận ra mẹ luôn trả lời rất nhanh. Có lẽ điều bà cần không phải những món quà đắt tiền hay những lời hoa mỹ, chỉ là cảm giác con vẫn nhớ đến mình giữa một ngày bình thường.

Sex Education không khiến tôi thay đổi bằng một bài học lớn lao. Nó chỉ khiến tôi làm một việc rất nhỏ: nhắn tin cho mẹ trước. Nhưng chính việc nhỏ ấy lại giúp tôi hiểu ra rằng có những yêu thương vẫn luôn ở đó, chỉ chờ mình chủ động một lần.