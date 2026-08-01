Xem phim "Sex and the City", tôi mới biết mình từng yêu quá tử tế nhưng lại không giữ được ai

Tôi từng nghĩ chỉ cần đối xử thật tốt, luôn nhường nhịn và đặt người mình yêu lên trước thì mối quan hệ sẽ bền lâu. Nhưng xem lại Sex and the City, tôi mới nhận ra: tử tế là điều cần có trong tình yêu, nhưng đánh mất chính mình thì không.

Có một thời gian, tôi luôn tự hào vì mình là người "biết điều" trong tình yêu. Tôi ít khi từ chối. Tôi luôn là người chủ động xin lỗi trước nếu xảy ra mâu thuẫn. Tôi sẵn sàng thay đổi kế hoạch của mình để phù hợp với người kia.

Tôi nghĩ, yêu ai thì phải biết nhường nhịn.

Cho đến khi xem lại Sex and the City, tôi nhận ra mình đã nhầm lẫn giữa sự tử tế và việc liên tục hy sinh bản thân.

Carrie từng đánh mất chính mình để chiều theo Big

Một trong những mối quan hệ nhiều tranh cãi nhất của bộ phim là giữa Carrie Bradshaw và Mr. Big.

Ở những mùa đầu, Carrie luôn cố gắng thích nghi với nhịp sống và cách yêu của Big. Cô chấp nhận sự mập mờ trong mối quan hệ, nhiều lần gác lại nhu cầu của bản thân để chờ đợi khi Big sẵn sàng. Có lúc Carrie chấp nhận những điều khiến mình tổn thương chỉ vì không muốn đánh mất người mình yêu.

Chính Carrie từng thừa nhận với các bạn rằng cô luôn cảm thấy bất an trong mối quan hệ ấy và liên tục tìm kiếm sự khẳng định từ Big.

Chính Carrie từng thừa nhận rằng cô luôn cảm thấy bất an trong mối quan hệ với Big. (Ảnh: HBO)

Điều khiến tôi suy nghĩ là Carrie không thiếu tình yêu. Cô chỉ quá bận chứng minh mình đủ tốt để được yêu. Nhìn lại, tôi nhận ra mình cũng từng như vậy.

Tử tế không đồng nghĩa với việc luôn nhường phần mình

Sau khi xem phim, tôi tìm đọc thêm các tài liệu về tâm lý học trong các mối quan hệ.

Theo The Gottman Institute, những mối quan hệ bền vững được xây dựng trên nguyên tắc ảnh hưởng qua lại (mutual influence). Điều đó có nghĩa là cả hai cùng lắng nghe, điều chỉnh và tôn trọng nhu cầu của nhau, thay vì chỉ một người luôn là bên thích nghi.

Nếu chỉ có một người liên tục nhường nhịn, còn người kia luôn là trung tâm của mọi quyết định, sự mất cân bằng sẽ dần xuất hiện.

Đọc đến đây, tôi mới hiểu vì sao mình từng thấy kiệt sức dù đã cố gắng rất nhiều. Không phải vì tôi yêu quá nhiều, mà vì chỉ có mình tôi đang cố giữ mối quan hệ.

Tôi từng nghĩ càng cho đi nhiều thì càng được yêu

Theo Psychology Today, nhiều người có xu hướng tin rằng nếu mình đủ tốt, đủ bao dung hoặc đủ hy sinh thì đối phương sẽ đáp lại bằng tình yêu tương xứng. Tuy nhiên, niềm tin này dễ khiến một người bỏ qua nhu cầu của chính mình và duy trì những mối quan hệ không lành mạnh.

Đó chính là sai lầm của tôi. Tôi luôn ưu tiên cảm xúc của người kia nhưng lại rất ít khi tự hỏi bản thân mình đang cần gì. Dần dần, sự tử tế không còn xuất phát từ tình yêu. Nó trở thành nỗi sợ bị bỏ lại.

Theo Psychology Today, nhiều người có xu hướng tin rằng nếu mình đủ tốt, đủ bao dung hoặc đủ hy sinh thì đối phương sẽ đáp lại bằng tình yêu tương xứng. (Ảnh: HBO)

Yêu người khác, đừng quên yêu chính mình

Điều tôi thích ở Sex and the City là bộ phim không cổ vũ việc thay đổi bản thân để giữ một người. Sau rất nhiều lần tổn thương, Carrie dần nhận ra rằng một mối quan hệ chỉ có thể bền vững khi cả hai đều sẵn sàng bước về phía nhau.

Theo Harvard Health Publishing, một mối quan hệ lành mạnh được xây dựng trên sự tôn trọng, giao tiếp cởi mở và khả năng duy trì bản sắc cá nhân. Yêu ai không có nghĩa là từ bỏ giá trị, sở thích hay ranh giới của chính mình để làm hài lòng họ.

Sau khi xem lại Sex and the City, tôi không còn nghĩ rằng yêu nhiều hơn sẽ giải quyết được mọi vấn đề. Tôi vẫn muốn đối xử tử tế với người mình yêu. Nhưng tôi cũng học cách tử tế với chính mình - biết nói "không" khi cần, biết bày tỏ nhu cầu của mình, biết rằng một mối quan hệ tốt không được giữ bằng sự hy sinh từ một phía.

Sex and the City giúp tôi hiểu một điều mà trước đây tôi chưa từng nhận ra: tử tế là phẩm chất đáng quý, nhưng nếu sự tử tế ấy luôn đi kèm với việc đánh mất bản thân, thì điều giữ lại không phải là tình yêu, mà chỉ là sự tổn thương kéo dài.