Vứt thứ này ra vườn mùa đông, tự nhiên vài tháng sau có quả ăn miễn phí

Tháng Một đến cùng với hàng loạt công việc cần làm, và thực tế là có một số việc lặt vặt mà bạn nên sắp xếp trong khu vườn của mình ngay lúc này. Mặc dù nhiều người thường tránh xa không gian ngoài trời trong những tháng lạnh và ẩm ướt, nhưng hóa ra việc xử lý một vài công việc nhỏ thỉnh thoảng lại có thể mang đến lợi ích đáng kể.

Michael Griffiths, một chuyên gia làm vườn đầy đam mê, người thường xuyên chia sẻ các mẹo hữu ích trên Instagram, cho rằng đã đến lúc tập trung vào ớt, bởi nguyên liệu quen thuộc trong nhà bếp này có thể hữu ích theo nhiều cách hơn bạn tưởng. Hóa ra, bạn nên giữ lại hạt ớt thay vì vứt bỏ, vì chúng có một mục đích tuyệt vời trong khu vườn.

Gần đây, Michael bật mí mẹo làm vườn này trên mạng xã hội, giải thích chính xác những điều mà người làm vườn nên biết.

Chú thích cho bài đăng của mình, Michael viết: “Đừng mua cây ớt chuông nữa. Bạn có thể trồng chúng miễn phí chỉ với một thứ mà có lẽ bạn đang vứt đi. Lần tới khi bạn cắt ớt, hãy giữ lại hạt và biến rác thải nhà bếp thành những cây trồng hữu ích. Cách này dễ làm, tiết kiệm chi phí và rất phù hợp nếu bạn không có nhiều không gian.”

Hãy giữ lại hạt ớt để trồng trong vườn mùa đông này.

Theo Michael, trong tháng 1 này, mọi người nên đem hạt ớt ra vườn để trồng cây. Làm đúng cách thì chỉ vài tháng sau, bạn có thể sẽ có một vụ mùa bội thu. Mẹo này cũng hiệu quả với ớt cay.

Ớt cay cũng có thể được trồng trong vườn của bạn ngay từ tháng 1.

Trong phần hướng dẫn, Michael đã dẫn dắt người xem qua quy trình đơn giản, chứng minh rằng việc này dễ đến mức ai cũng có thể làm được. Anh cho những hạt ớt còn sót lại vào một hộp nhựa chứa đất trồng ẩm.

Tiếp theo, anh rắc nhẹ một lớp đất trồng lên trên rồi đậy nắp lại để tạo thành một “nhà kính mini”.

Michael khuyên đặt hộp ở nơi ấm áp và có nhiều ánh sáng, và chỉ trong vài tuần, chúng sẽ sẵn sàng được chuyển ra không gian vườn rộng rãi hơn.

Hóa ra, chỉ cần một quả ớt là đủ để bạn trồng cả một vụ cây. Việc tự trồng ớt thực sự đơn giản đến vậy.

Kể từ khi đăng, clip của Michael đã thu hút hơn 9.000 lượt thích, với rất nhiều người vào bình luận bên dưới. Rõ ràng là không hề thiếu những “nhà làm vườn tương lai” đang háo hức muốn thử làm theo.

Một người hào hứng chia sẻ: “Tôi thích mẹo này quá! Tôi chắc chắn sẽ thử!”

Một người khác góp lời: “Tôi đã làm việc này vào năm ngoái. Thu hoạch được rất nhiều ớt. Tôi phải đông lạnh chúng vì không thể ăn hết trong cùng một lúc.”

Khi nào là thời điểm tốt nhất để trồng ớt?

Michael cho rằng tháng Một là thời điểm lý tưởng để bắt tay trồng ớt cay, còn ớt chuông thì là tháng Hai. Thật ngạc nhiên là ngay cả khi thời tiết lạnh, bạn vẫn có thể thực hiện khá nhiều công việc làm vườn.

Bạn có thể không nhận ra, nhưng những hạt nằm bên trong quả ớt rất lý tưởng để nhân giống thêm cây mới. Kết quả có thể khác nhau tùy vào việc bạn lấy hạt từ quả hay bỏ tiền mua các gói hạt giống chuyên dụng.

Việc tự trồng đòi hỏi bạn phải phơi khô hạt trước, sau đó gieo chúng vào đất ấm và ẩm. Chúng khá “khó tính” về nhiệt độ và ánh nắng, vì vậy một bậu cửa sổ sáng sủa là lựa chọn tốt nhất.

Có người thắc mắc: “Chúng ta có thể bắt đầu vào cuối tháng Một không?” Michael nhanh chóng trả lời: “Ớt cay vào tháng Một, ớt chuông vào tháng Hai.”

Nói cách khác, mọi người nên bắt tay vào làm ngay từ bây giờ để tối đa hóa tiềm năng của hạt giống. Đây thực sự là một mẹo rất hữu ích mà bạn nên biết.



