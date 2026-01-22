Vì sao nên đặt một bát baking soda cạnh cửa sổ mùa đông?

Các hộ gia đình được khuyến khích đặt baking soda cạnh cửa sổ trong tháng Một vì một lý do quan trọng. Thời tiết mùa đông thường đi kèm với nhiệt độ giảm, mưa phùn. Điều này gây ra nhiều vấn đề cho nhà ở do hiện tượng ngưng tụ hơi nước, ẩm thấp và nấm mốc. Allan Reid, chuyên gia kính hai lớp và là người sáng lập thương hiệu cửa Art Windows & Doors, cho biết có tới 6,5 triệu hộ gia đình tại Anh sẽ phải vật lộn với tình trạng ngưng tụ hơi nước và ẩm mốc trong mùa đông này.

Đây chính là lúc baking soda phát huy tác dụng. Loại bột “thần kỳ” này có thể được sử dụng để chống lại hiện tượng ngưng tụ hơi nước và ngăn chặn sự tích tụ độ ẩm trên cửa sổ kính.

Chuyên gia giải thích: “Ngưng tụ hơi nước xảy ra khi không khí ấm, ẩm gặp bề mặt lạnh, và cửa sổ thường là nơi đầu tiên bạn nhận thấy điều này. Điều đó có thể gây khó chịu vì làm mất thẩm mỹ; và nếu không được xử lý kịp thời, nó có thể làm hỏng khung cửa sổ, khuyến khích nấm mốc phát triển và thậm chí làm giảm tuổi thọ của kính hai lớp.”

Baking soda được sử dụng để chống lại hiện tượng ngưng tụ hơi nước và ngăn chặn sự tích tụ độ ẩm trên cửa sổ kính.

Theo Allan, baking soda là một cách an toàn và hiệu quả đáng ngạc nhiên để kiểm soát độ ẩm ở khu vực này. “Nó hoạt động như một chất hút ẩm tự nhiên, hấp thụ độ ẩm dư thừa từ không khí xung quanh cửa sổ của bạn. Bạn không cần bất kỳ thiết bị cầu kỳ hay hóa chất nào, và chi phí gần như không đáng kể.”

Cách sử dụng baking soda cho cửa sổ

Phương pháp thực hiện rất đơn giản. Allan khuyến nghị cho baking soda vào các vật chứa nhỏ (ví dụ như bát) và đặt chúng trên bệ cửa sổ.

“Chỉ cần vài thìa trong một chiếc bát nhỏ cho mỗi cửa sổ cũng có thể tạo ra sự khác biệt rõ rệt sau vài ngày. Đối với những căn phòng lớn hơn, bạn có thể sử dụng nhiều vật chứa hoặc thay bột thường xuyên hơn. Bột sẽ dần dần hấp thụ độ ẩm trong không khí, và bạn sẽ thấy hiện tượng mờ hơi nước trên kính giảm đi.”

Baking soda có thể giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian dọn dẹp.

Ông cũng nhấn mạnh rằng vị trí đặt rất quan trọng. “Hãy đặt baking soda gần phần lạnh nhất của cửa sổ hoặc khu vực dễ bị ngưng tụ hơi nước nhất. Mục tiêu là để bột tiếp xúc với không khí ẩm trước khi hơi nước kịp đọng lại và nhỏ giọt.”

Baking soda cũng là một giải pháp cực kỳ rẻ so với các sản phẩm chống ngưng tụ hơi nước thương mại hoặc các máy hút ẩm công nghệ cao.

Allan nói thêm: “Một gói baking soda chỉ có giá 65 xu (Anh) và có thể dùng trong nhiều tuần trên một bệ cửa sổ. So với một chiếc máy hút ẩm điện nhỏ có giá từ 40 đến 50 bảng Anh hoặc hơn, bạn có thể tiết kiệm hàng trăm bảng Anh trong suốt những tháng mùa đông nếu xử lý nhiều cửa sổ trong nhà.”

Chỉ với mẹo nhỏ này, bạn có thể tiết kiệm kha khá tiền cho gia đình, đồng thời "đánh bay" ẩm mốc hại sức khỏe ra khỏi căn nhà của mình.