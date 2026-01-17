Lý do chuột, nhện, gián “tổng tấn công” nhà bạn mùa đông và cách ngăn chúng lại

Mỗi năm, khi nhiệt độ giảm xuống, nhiều loài côn trùng và sinh vật nhỏ bắt đầu tìm kiếm một nơi trú ẩn cho những tháng lạnh giá. Ở khía cạnh này, chúng cũng giống như con người — nhưng dù bản năng bảo vệ các loài động vật có thể khiến bạn mềm lòng, thì những thiệt hại mà chúng gây ra cho ngôi nhà của bạn là một lý do đủ để bạn phải ngăn chúng lại.

“Điều thường khiến mọi người ngạc nhiên là một loài gây hại chỉ cần một lỗ rất nhỏ để chui vào bên trong,” tiến sĩ Jim Fredericks, nhà côn trùng học được cấp chứng chỉ chuyên môn, cho biết. “Chuột có thể chui qua những khe hở chỉ bằng kích thước một đồng xu nhỏ, và côn trùng có thể tận dụng khung cửa sổ bị hở gió, lưới cửa rách, hoặc các khe hở quanh đường ống và dây điện để đi vào nhà.”

Hãy đọc tiếp để biết những loài gây hại nào có khả năng cao nhất tìm đến trú ẩn và cách các chuyên gia kiểm soát dịch hại ngăn chúng xâm nhập.

Các loài gây hại phổ biến vào mùa đông

Khi mùa đông đến, các loài gây hại tìm kiếm nơi trú ẩn khỏi thời tiết khắc nghiệt và tìm nguồn thức ăn để duy trì sự sống. Ngôi nhà của bạn có thể trở thành nơi ở lý tưởng cho chúng suốt mùa đông, nếu chúng có thể xâm nhập được vào bên trong.

Dưới đây là những loài gây hại phổ biến nhất nhắm đến ngôi nhà của bạn trong mùa đông.

Chuột

“Chuột nhắt và chuột cống nổi tiếng là những kẻ xâm nhập vào mùa đông,” nhà côn trùng học hàng đầu Trent Frazer cho biết. “Những loài này có thể chui qua các khe hở rất nhỏ và thường bị thu hút bởi gác mái, tầng hầm và khu vực bếp.” Chuột có xu hướng gặm nhấm dây điện và gỗ, gây hư hại kết cấu và thậm chí gây cháy nhà. Ngoài ra, chúng còn gây rủi ro lớn cho sức khỏe của bạn và gia đình bằng cách lây lan bệnh tật và làm ô nhiễm nguồn thực phẩm, Frazer lưu ý.

Nhện

Nhện cũng tìm kiếm sự ấm áp và nơi trú ẩn trong mùa đông. “Trong khi hầu hết nhện nhà đều vô hại, thì những loài nhện độc khác cũng có thể dễ dàng coi ngôi nhà của bạn là nơi ở mới,” Frazer nói. Hãy đảm bảo bạn biết cách nhận diện các loài nhện như nhện nâu ẩn dật (brown recluse), nhện góa phụ đen (black widow) và nhện hobo, vì những loài này có thể sống trong nhà và thực sự gây nguy hiểm cho người lớn, trẻ em và vật nuôi.

Mối và kiến thợ mộc

“Những kẻ xâm nhập này bị thu hút bởi thức ăn và sẽ tìm cách vào nhà qua cả những khe nứt nhỏ nhất,” chuyên gia kiểm soát dịch hại Scot Hodges cho biết. Joel Ward, quản lý vận hành tại công ty kiểm soát dịch hại The Bugman Pest Control, cảnh báo rằng những loài côn trùng này có thể gây ra thiệt hại kết cấu nghiêm trọng nếu gỗ bị ẩm và đã xuống cấp.

Gián

“Vì gián không thể sống sót trong thời tiết lạnh, chúng sẽ xâm nhập vào nhà để tìm những nơi ấm và ẩm nhằm trú đông,” Hodges nói. “Một khi đã tìm được đường vào, chúng có thể kéo theo hàng loạt vấn đề.”

Hãy cảnh giác với loài gây hại này, vì chúng có thể làm ô nhiễm thực phẩm, dẫn đến ngộ độc thực phẩm liên quan đến Salmonella hoặc E. Coli khi ăn phải. Gián cũng có thể gây dị ứng, và việc tiếp xúc kéo dài với ổ gián có thể gây tổn hại sức khỏe cho trẻ nhỏ, theo Hodges.

Bọ xít

“Dù bọ xít không gây rủi ro lớn về sức khỏe, nhưng chúng rất phiền toái,” Fredericks nói. “Chúng thích tụ tập với số lượng lớn khi tìm nơi ấm áp để trú đông, chẳng hạn như mặt ngôi nhà có nhiều nắng.” Chúng sẽ phát ra mùi khó chịu khi bị nghiền nát hoặc làm phiền.

Những điều cần làm để phòng ngừa côn trùng vào nhà mùa đông

Để ngăn các loài gây hại trong những tháng mùa đông, hãy làm theo danh sách được các chuyên gia khuyến nghị dưới đây.

Kiểm tra thường xuyên

Tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng ngôi nhà của bạn, đặc biệt nếu đó là nhà cũ, và tìm dấu hiệu của nền móng bị nứt, gỗ mục, lỗ trên tường, và các khe hở quanh đường ống và ổ điện bên ngoài, Ward khuyên.

Trong suốt mùa đông, hãy thường xuyên kiểm tra gác mái, tầng hầm và nhà kho để phát hiện các vết nứt hoặc dấu hiệu hoạt động của sinh vật gây hại.

Bịt kín các lối xâm nhập

Bịt kín tất cả các lỗ và vết nứt dọc theo nền móng cũng như mọi khe hở quanh cửa ra vào và cửa sổ bên ngoài. Chặn mọi điểm xâm nhập tiềm năng quanh đường ống và các đường tiện ích.

Ngăn chuột bằng cách nhét bùi nhùi thép vào các khe hở rồi trám lại bằng bọt phun, hoặc dùng lưới kim loại ghim cố định cho những lỗ lớn hơn.

Đặt lưới chắn trên các lỗ thông gió và ống khói để ngăn chuột và côn trùng tìm đường vào trong.

Vệ sinh và bảo trì

- Hút bụi và quét dọn thường xuyên trong nhà, chú ý tìm mạng nhện và túi trứng của nhện

- Sử dụng thùng rác bằng nhựa dày hoặc kim loại có nắp kín và luôn đậy chặt, Hodges nói

- Lau dọn ngay các vết đổ và bảo quản đồ ăn trong các hộp kín

- Giữ tầng hầm và không gian phòng khách thông thoáng

Nguyên tắc bảo quản thực phẩm

Để ngăn kiến, hãy đảm bảo tất cả thực phẩm được đậy kín và sàn nhà, mặt bếp không có vụn thức ăn.

Khi đi mua sắm, hãy kiểm tra kỹ hàng hóa và chỉ mua các gói được niêm phong, không có dấu hiệu hư hỏng, Hodges khuyên.

Không để thức ăn hoặc bát nước của thú cưng qua đêm.

Khi nào nên gọi chuyên gia kiểm soát dịch hại

“Nếu bạn đã có tình trạng xâm nhiễm, tốt nhất nên gọi cho một công ty kiểm soát dịch hại,” Ward nói. Với chuột, ông khuyên nên tìm các dấu hiệu như vết gặm trên đồ gỗ, lỗ trên đồ bọc, và phân màu đen kích thước như hạt gạo dọc theo tường. Với các loài côn trùng đục gỗ như kiến và mối, hãy tìm các đống mùn gỗ, chuyên gia cho biết.

Theo Fredericks, chuột, gián và nhện rất giỏi ẩn nấp, và việc tự xử lý ổ dịch có thể kéo dài hoặc làm vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn. Việc gọi chuyên gia hầu như luôn được khuyến nghị khi bạn cảm nhận hoặc nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu xâm nhiễm nào, để họ có thể xác định các điểm xâm nhập, đánh giá mức độ vấn đề và cùng bạn tìm ra giải pháp lâu dài.



