Phát cảnh báo cho tất cả các gia đình có thảm trong phòng khách

Các gia đình đang được cảnh báo về một vật dụng quen thuộc trong nhà mà rất có thể nhiều người trong chúng ta đều có – bởi vì nó là môi trường sinh sôi của đủ loại vi khuẩn.

Theo công ty đồ gia dụng Kleen-Tex Home (Anh), thảm không được làm sạch thường xuyên như mức cần thiết.

Thực tế, thảm trải sàn, thảm chùi chân và thảm hành lang nên được giặt mỗi tháng một lần, nhưng nhiều người thậm chí để thảm cả năm không giặt. Điều này dẫn đến sự tích tụ của mạt bụi, bụi bẩn và vi khuẩn gây dị ứng, theo cảnh báo.

Nghiên cứu của Kleen-Tex Home cho thấy việc vệ sinh thảm trải sàn và thảm chùi chân thường bị xem nhẹ trong các gia đình, mặc dù chúng bị giẫm lên hàng trăm lần mỗi tuần.

Việc vệ sinh thảm thường bị bỏ qua, tuy nhiên, thảm ẩn chứa rất nhiều bụi bẩn, vi khuẩn mà mắt thường không nhìn thấy.

Michelle Byrne, quản lý tiếp thị sản phẩm tại Kleen-Tex Home, cho biết: “Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy thảm chùi chân và thảm trải sàn là một trong những vật dụng bị bỏ qua nhiều nhất trong gia đình khi nói đến việc vệ sinh.”

“Chúng được sử dụng nhiều lần mỗi ngày, thường ở những khu vực có mật độ đi lại cao như cửa ra vào, hành lang và phòng khách, và chúng được thiết kế để hấp thụ bụi bẩn – vậy mà mọi người lại không chăm sóc chúng giống như chăn ga hay vỏ gối.”

Vệ sinh thảm đúng cách

Để giữ cho thảm sạch sẽ và thơm tho, các chuyên gia khuyến nghị mang chúng ra ngoài và giũ mạnh hoặc đập để làm bong bụi bẩn. Điều này rất quan trọng trong việc cố gắng loại bỏ các tác nhân gây dị ứng tiềm ẩn.

Bạn cũng nên cố gắng hút bụi thảm ít nhất mỗi tuần một lần, và thường xuyên hơn ở những khu vực có nhiều người qua lại như cửa ra vào, hành lang và phòng khách.

Các loại thảm có thể giặt bằng máy nên được làm sạch ít nhất mỗi tháng một lần ở nhiệt độ 40°C hoặc cao hơn để loại bỏ vi khuẩn và bụi bẩn bám sâu.

Và hãy luôn để thảm khô hoàn toàn sau khi giặt để ngăn ngừa nấm mốc và mùi hôi. Phơi khô tự nhiên là tốt nhất, nhưng bạn có thể chọn sấy khô bằng máy ở nhiệt độ thấp nếu phù hợp. Hãy đảm bảo kiểm tra nhãn mác trước.

Nếu phát hiện vết thức ăn, vết đồ uống hay các vết bẩn khác trên thảm, bạn hãy thử làm theo các bước sau để xử lý những vết bẩn nhỏ này trước khi tiến hành giặt thảm tại nhà:

- Dùng khăn trắng hoặc giấy lau bếp trắng để tránh màu khăn lem ra thảm. Thấm sạch vết bẩn còn sót lại trên thảm.

- Thấm một chút nước giặt hoặc giấm trắng lên khăn, sau đó nhẹ nhàng chấm lên vết bẩn. Nên thử trên một góc nhỏ và khuất trên thảm trước để tránh phản ứng bất ngờ.

- Không nên chà vết bẩn quá mạnh vì có thể khiến vết bẩn thấm sâu hơn vào thớ thảm.

- Sau đó, dùng một chiếc khăn ẩm sạch thấm hết vết xà phòng và vết bẩn còn sót lại trên thảm.

Ngoài ra, khi dùng thảm trong nhà, cần chú ý chọn chất liệu an toàn, chống trượt (nhất là khu vực bếp, cầu thang), và chọn thảm phù hợp từng không gian (phòng ngủ, phòng khách) để tăng tính thẩm mỹ và công năng, tránh khu ẩm ướt dễ bám bẩn như bồn rửa bếp.



