Cây lan ý sẽ luôn nở hoa vào mùa hè nếu bạn làm đúng và đủ 5 điều này

Hoa lan ý tương đối dễ trồng, miễn là chúng nhận được sự chăm sóc phù hợp. Điều này bao gồm việc đặt cây ở đúng vị trí cùng với việc tưới nước đều đặn, ngay cả trong những tháng mùa đông. Kate Lindley, chuyên gia cây trồng tại Anh, cho biết: “Hoa lan ý là những cây trồng trong nhà đẹp nhưng tương đối ít tốn công chăm sóc, với những chiếc lá xanh đậm, bóng và những bông hoa trắng độc đáo.”

“Chúng cũng giúp thanh lọc không khí, mang lại lợi ích bổ sung cho sức khỏe và tinh thần trong ngôi nhà của bạn. Điều này cũng tương tự như nhiều loại cây khác, chẳng hạn như hoa lan và cây lưỡi hổ.”

Lan ý là cây trồng trong nhà yêu thích của nhiều gia đình Việt.

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc khiến cây lan ý của mình ra hoa, hãy xem các mẹo của Kate dưới đây.

Đặt ở vị trí phù hợp

Mặc dù cây lan ý không cần nhiều ánh sáng để tồn tại, nhưng chúng phát triển mạnh trong môi trường có nhiệt độ ấm và độ ẩm cao, vì vậy hãy cân nhắc điều này khi chọn vị trí đặt cây.

Chuyên gia cho biết: “Có nguồn gốc từ các khu rừng mưa nhiệt đới, hoa lan ý ưa nhiệt độ ấm và độ ẩm cao, vì vậy hãy đảm bảo rằng chúng được đặt trong một căn phòng ẩm.”

“Chúng thường phát triển tốt trong nhà bếp, miễn là được đặt tránh xa ánh nắng trực tiếp và gió lùa.”

Tưới nước đúng cách

Kate cho biết khi tưới nước cho hoa lan ý, mục tiêu là giữ cho đất luôn ẩm, đảm bảo đất không bị úng nước.

Hãy đảm bảo lớp đất mặt trên cùng khoảng 2 cm đã khô trước khi cầm bình tưới.

Bón phân

Kate giải thích: “Hãy bón phân cho cây hàng tuần trong mùa sinh trưởng bằng loại phân bón chất lượng cao để có nhiều hoa và lá hơn.”

Việc bón phân cũng có thể được thực hiện trong những tháng mùa đông, nhưng không thường xuyên như vậy. Một vài loại dung dịch bón mà lan ý rất thích là nước vỏ chuối và nước vo gạo.

Phun sương

Nếu đặt hoa lan ý trong một căn phòng không có độ ẩm tự nhiên, cây trồng trong nhà này sẽ được hưởng lợi từ việc phun sương thường xuyên bằng nước ấm.

Điều này giúp tăng độ ẩm cho cây, đồng thời giảm nguy cơ tưới quá nhiều nước.

Nữ chuyên gia về cây trồng cho biết: “Ngoài ra, hãy thường xuyên lau bụi trên lá bằng khăn ẩm để giữ cho lá sạch, vì điều này khuyến khích cây phát triển nhiều hơn.”

Tần suất làm sạch lá phụ thuộc vào môi trường trong nhà bạn. Nếu đồ đạc trong nhà cần được lau bụi mỗi tuần, rất có thể cây cảnh của bạn cũng đang tích tụ bụi. Dù bạn không nhất thiết phải lau lá lan ý hằng tuần, bạn có thể đưa việc này vào lịch dọn dẹp định kỳ để tránh quên. Một mốc hợp lý là 2–4 tuần nên lau một lần.

Thay chậu

Hoa lan ý nên được thay chậu sau mỗi vài năm, tùy thuộc vào tốc độ phát triển của chúng.

Chúng sẽ cần một chậu hơi lớn hơn, nhưng thực tế là chúng phát triển tốt khi rễ bị hạn chế ở mức độ nhất định.

Một trong những dấu hiệu cho thấy cây lan ý của bạn cần một chậu mới bao gồm lá héo rũ mặc dù được tưới nước đều đặn.