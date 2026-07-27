Vụ sản phụ Hà Nội tố bị liệt hai chân sau mổ lấy thai: Bệnh viện Thanh Nhàn chính thức đưa ra thông báo

Bệnh viện cho biết trong quá trình điều trị, các bác sĩ đã trao đổi với gia đình rằng tình trạng của sản phụ có thể liên quan đến nhiều nguyên nhân khác nhau, bao gồm các biến chứng thần kinh hiếm gặp sau gây tê vùng hoặc các bệnh lý khác. Việc xác định chính xác nguyên nhân cần dựa trên quá trình theo dõi, đánh giá lâ

Chia sẻ với Báo Nhà báo và Công luận, đại diện Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, trường hợp sản phụ N.T.T.M sau phẫu thuật lấy thai tại bệnh viện đã nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng trong thời gian qua.

Bệnh viện bày tỏ sự chia sẻ, cảm thông với những khó khăn mà sản phụ và gia đình đang phải đối mặt; đồng thời cho biết đây cũng là điều khiến đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện luôn trăn trở trong suốt quá trình theo dõi, hỗ trợ người bệnh.

Sản phụ mất vận động 2 chân sau mổ lấy thai

Theo hồ sơ bệnh án, ngày 15/4, sản phụ M. nhập viện để thực hiện phẫu thuật lấy thai chủ động. Ca phẫu thuật được tiến hành theo chỉ định chuyên môn, diễn ra thuận lợi. Bé sơ sinh chào đời khỏe mạnh, các chỉ số sau sinh ổn định.

Sau mổ, sản phụ được giảm đau ngoài màng cứng theo chỉ định và tiếp tục được theo dõi tại khoa.

Ngày 16/4, khi người bệnh phản ánh tình trạng giảm vận động hai chân kéo dài, các bác sĩ đã tiến hành đánh giá lâm sàng, theo dõi sát diễn biến, đồng thời thực hiện các thăm dò cần thiết, trong đó có chụp cộng hưởng từ (MRI) và hội chẩn nhiều chuyên khoa để tìm nguyên nhân.

Sản phụ mất vận động 2 chân sau mổ lấy thai đăng tâm thư lên facebook nhận được nhiều quan tâm từ cộng đồng. (Ảnh: FBNV)

Kết quả hội chẩn bước đầu ghi nhận hình ảnh tổn thương vùng tủy sống cần tiếp tục theo dõi. Bệnh viện cũng xin ý kiến chuyên môn từ các chuyên gia ngoại thần kinh, trong đó có Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Tại thời điểm đó, người bệnh chưa có chỉ định can thiệp ngoại khoa cấp cứu.

Bệnh viện cho biết trong quá trình điều trị, các bác sĩ đã trao đổi với gia đình rằng tình trạng của sản phụ có thể liên quan đến nhiều nguyên nhân khác nhau, bao gồm các biến chứng thần kinh hiếm gặp sau gây tê vùng hoặc các bệnh lý khác. Việc xác định chính xác nguyên nhân cần dựa trên quá trình theo dõi, đánh giá lâm sàng và các kết quả chuyên môn liên quan.

Ngày 18/4, theo nguyện vọng của gia đình, sản phụ được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai để tiếp tục điều trị. Vietnamnet đưa tin, theo đơn khiếu nại, tại đây các bác sĩ chẩn đoán chị theo dõi viêm tủy D12-L1, tổn thương rễ thần kinh L4-L5-S1 hai bên sau gây tê tủy sống và gây tê ngoài màng cứng trong phẫu thuật lấy thai. Bà mẹ trẻ thừa nhận, sau hơn 3 tháng điều trị và phục hồi chức năng, chân vẫn tê yếu, cô vẫn chưa thể tự đứng dậy, đi lại độc lập vẫn phải bám khung tường, chưa tự chủ vệ sinh, tối khó ngủ vì chân tê.

Chưa phát hiện bằng chứng về sai sót kỹ thuật

Phản hồi về vụ việc với Vietnamnet, Bệnh viện Thanh Nhàn ngày 27/7 cho biết rất chia sẻ với những khó khăn mà người bệnh và gia đình đang trải qua.

Bệnh viện cho biết khi người bệnh xuất hiện tình trạng giảm vận động hai chân vào ngày 16/4, các bác sĩ đã “khẩn trương thăm khám”, thực hiện các cận lâm sàng cần thiết, chụp MRI, hội chẩn nhiều chuyên khoa và mời chuyên gia Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tham gia đánh giá. Kết quả hội chẩn tại thời điểm đó chưa có chỉ định can thiệp ngoại khoa.

Ngày 18/4, theo nguyện vọng của gia đình, Bệnh viện Thanh Nhàn đã hoàn tất thủ tục chuyển người bệnh đến Bệnh viện Bạch Mai để tiếp tục điều trị. Sau sự việc, bệnh viện thành lập Hội đồng chuyên môn rà soát toàn bộ hồ sơ bệnh án, quy trình phẫu thuật, gây tê, giảm đau sau mổ và quá trình theo dõi, xử trí người bệnh.

Bệnh viện nhìn nhận đây là tai biến y khoa không mong muốn và cho biết đến nay chưa phát hiện bằng chứng về sai sót kỹ thuật trực tiếp trong quá trình phẫu thuật, gây tê hoặc giảm đau ngoài màng cứng; đồng thời chưa có đủ căn cứ để kết luận nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng của người bệnh.

Đơn vị này cũng khẳng định "không né tránh trách nhiệm" khi đã "chủ động hỗ trợ kinh phí điều trị theo khả năng và trong khuôn khổ pháp luật cho phép". Đồng thời, cơ sở cũng sẵn sàng tiếp tục tiếp nhận người bệnh trở lại điều trị khi gia đình có nhu cầu.