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Vụ mỹ phẩm Retinol Candid: Sở Y tế TP.HCM yêu cầu Công ty Skinetiq công khai việc bị xử phạt vi phạm

Giả Hủ
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Sở Y tế TP.HCM đã tiến hành kiểm tra đột xuất Công ty Cổ phần Skinetiq liên quan đến sản phẩm mỹ phẩm Candid 0,5% Retinol Treatment thuộc nhãn hàng CANDID.

Ngày 30/7, Phòng Kiểm tra - Pháp chế thuộc Sở Y tế TP.HCM cho biết từ nguồn tin phản ánh của người dân, đơn vị đã kiểm tra đột xuất Công ty cổ phần Skinetiq liên quan đến sản phẩm mỹ phẩm Candid 0,5% Retinol Treatment thuộc nhãn hàng Candid.

Qua kiểm tra, Sở Y tế TP.HCM ghi nhận sản phẩm Candid 0,5% Retinol Treatment đã được Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) cấp phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Công ty đã xuất trình phiếu phân tích do Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM thực hiện đối với sản phẩm Candid 0,5% Retinol Treatment 30ml, số lô FC004, hạn dùng 1-9-2028. Theo kết quả kiểm nghiệm, chưa phát hiện sản phẩm vi phạm về chất lượng.

Đối với công nghệ sản xuất "vi nang đa lớp" (Encapsulated Retinol Technology), doanh nghiệp đã cung cấp văn bản xác nhận cùng các hồ sơ liên quan do nhà sản xuất ban hành.

Sản phẩm mỹ phẩm Candid 0,5% Retinol Treatment - Ảnh: Skinetiq

Tuy nhiên, quá trình kiểm tra cũng xác định Công ty cổ phần Skinetiq đã thay đổi địa chỉ của tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường nhưng chưa thực hiện thủ tục báo cáo với cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Do sản phẩm đã được Cục Quản lý Dược cấp Phiếu tiếp nhận công bố, doanh nghiệp có trách nhiệm báo cáo mọi thay đổi liên quan đến tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường cho Cục Quản lý Dược.

Đối với hành vi vi phạm này, Sở Y tế TP.HCM đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 3419/QĐ-XPHC theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh việc xử lý vi phạm hành chính, Sở Y tế cũng ghi nhận Công ty Cổ phần Skinetiq đã đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội thông tin liên quan đến kết quả kiểm tra của cơ quan quản lý. Tuy nhiên, nội dung doanh nghiệp công bố chưa phản ánh đầy đủ toàn bộ kết quả kiểm tra, dễ khiến người tiêu dùng và dư luận hiểu rằng doanh nghiệp hoàn toàn không có vi phạm.

Trong khi đó, kết luận kiểm tra của Sở Y tế đã xác định rõ doanh nghiệp có hành vi vi phạm hành chính và đã bị xử phạt theo quy định.

Sở Y tế TP.HCM yêu cầu mọi thông tin liên quan đến kết quả thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước cần được công bố đầy đủ, trung thực, khách quan và đúng bản chất sự việc. Việc chỉ trích dẫn hoặc công bố một phần kết luận, dẫn đến khả năng gây hiểu lầm về kết quả kiểm tra, không chỉ ảnh hưởng đến quyền được tiếp cận thông tin chính xác của người tiêu dùng mà còn tác động tiêu cực đến tính minh bạch của môi trường kinh doanh và hiệu quả công tác quản lý nhà nước.

Sở Y tế TP.HCM sẽ tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn; đồng thời kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật nhằm bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

Theo Sở Y tế TP.HCM

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