Vụ bơm sữa đậu nành vào niệu đạo: Lời kể chi tiết của một nạn nhân

Đến Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An ở phường Thành Vinh (Nghệ An) để thăm khám nốt mụn ở vùng kín, anh Nguyễn Đ.Q. (45 tuổi) bị dọa mang bệnh nghiêm trọng. Tin lời, vợ chồng anh vay mượn rồi đóng hơn 20 triệu đồng để được chữa bệnh.

Ngày 31/7, chị Nguyễn T.L. (trú xã Vân Tụ, Nghệ An) cho biết, sau khi biết tin các bác sĩ, nhân viên Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An tại số 72 Lê Lợi (phường Thành Vinh, Nghệ An) bị khởi tố, bắt giữ để điều tra về hành vi " Lừa dối khách hàng ", vợ chồng chị dự định sẽ đến Công an tỉnh Nghệ An trình báo về vụ việc của mình.

Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An tại số 72 Lê Lợi, phường Thành Vinh, Nghệ An

Theo chị L., cuối tháng 12/2025, chồng chị là anh Nguyễn Đ.Q. (45 tuổi) xuất hiện một nốt mụn ở vùng kín. Lo lắng, anh tìm kiếm thông tin trên mạng và thấy quảng cáo về Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An nên hai vợ chồng quyết định đến kiểm tra.

Chiều 29/12/2025, sau khi trình bày triệu chứng, hai vợ chồng được nhân viên yêu cầu đóng 858.000 đồng tiền khám ban đầu. Chị L. ngồi chờ bên ngoài, còn anh Q. được đưa lên phòng khám riêng.

Khoảng 30 phút sau, anh Q. bước xuống với vẻ mặt căng thẳng rồi bảo vợ chuyển thêm 19,5 triệu đồng cho phòng khám.

Sau khi khám, anh Q. được phòng khám kê thuốc uống và 2 lọ thuốc bôi để điều trị.

"Nghe chồng nói số tiền lớn như vậy, tôi giật mình hỏi anh bị bệnh gì mà phải chữa tốn kém thế. Nhưng anh chỉ nói qua loa. Tôi chạy lên hỏi bác sĩ thì họ cũng trả lời vòng vo, không giải thích rõ tình trạng bệnh", chị L. nhớ lại.

Theo chị, dù gia đình liên tục thắc mắc nhưng các bác sĩ không giải thích cụ thể, thay vào đó liên tục thúc giục chồng chị thanh toán tiền điều trị .

Sau đó, anh Q. mới kể lại rằng khi đang nằm trên giường khám, các bác sĩ thông báo anh bị bệnh rất nặng, có mủ trong niệu đạo và phải điều trị ngay. Nếu chậm trễ, bệnh có thể "nhiễm vào máu", gây nhiều biến chứng nguy hiểm và rất khó chữa. Lo sợ trước những lời cảnh báo này, anh Q. đồng ý điều trị theo liệu trình có giá 19,5 triệu đồng.

Mất hơn 20 triệu đồng chữa bệnh nhưng không khỏi, chị L. nhắn tin, gọi điện đến phòng khám nhưng không nhận được phản hồi.

"Họ dùng laser đốt nốt mụn rồi làm thêm một số thủ thuật khác. Khi giục đóng tiền, vợ chồng tôi không còn đủ nên phải gọi điện vay đứa cháu 15 triệu đồng mới có để chuyển khoản. Cộng cả tiền khám ban đầu, tổng cộng mất hơn 20 triệu đồng. Họ còn nói liệu trình này có tác dụng điều trị trong vòng một năm", chị L. kể.

Trở về nhà, anh Q. uống và bôi thuốc theo đúng hướng dẫn của phòng khám. Tuy nhiên, gần hết số thuốc được kê, tình trạng vẫn không cải thiện.

Không yên tâm, hai vợ chồng đến Trạm Y tế xã để kiểm tra lại. Sau khi thăm khám, cán bộ y tế cho biết đây chỉ là những nốt mụn thông thường và hướng dẫn mua một lọ thuốc bôi trị giá khoảng 8.000 đồng.

"Khi dùng lọ thuốc này theo hướng dẫn của trạm y tế, chỉ bôi vài ngày là khỏi hẳn. Lúc đó tôi vừa bực phòng khám, vừa xót vì nghĩ mình đã bị lừa nên gọi điện, nhắn tin yêu cầu phòng khám giải thích nhưng không nhận được phản hồi. Chỉ trong khoảng hai giờ đồng hồ mà mất hơn 20 triệu đồng", chị L. bức xúc.

Hiện Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An đã tạm đóng cửa.

Trước đó như đã đưa tin, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can liên quan đến hoạt động của Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các bác sĩ và nhân viên tại đây đã sử dụng nhiều thủ đoạn để "vẽ bệnh", buộc khách hàng chi trả các gói điều trị có chi phí cao. Đối với bệnh nhân nam, nhóm này bị cáo buộc bơm sữa đậu nành vào niệu đạo rồi thông báo đó là dịch mủ do viêm nhiễm. Với bệnh nhân nữ, họ bôi thuốc mỡ vào vùng kín nhằm tạo hình ảnh giống dịch mủ, sau đó đưa ra những thông tin như nguy cơ vô sinh, ung thư... để khiến người bệnh lo sợ và đồng ý điều trị.

Cơ quan điều tra xác định đã có hàng nghìn lượt người đến khám tại phòng khám này, với tổng số tiền thu từ hoạt động khám, chữa bệnh lên tới hàng chục tỷ đồng.