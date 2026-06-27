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Vợ Tuấn Hưng sang Mỹ, một nữ danh hài gặp ở sân pickle ball phải thốt lên: "Xinh lắm"

Tùng Ninh
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"Trời ơi, bà xã Tuấn Hưng ở ngoài xinh quá trời, lên mạng bị chụp dìm quá chứ ở ngoài xinh lắm" – Thúy Nga nói.

Mới đây, danh hài Thúy Nga đã đi dự tiệc sinh nhật của ca sĩ Ngọc Ánh Kim, được tổ chức ngay tại sân pickle ball ở Mỹ.

Nữ danh hài nói: "Hôm nay tôi đi dự sinh nhật một người bạn. Đây là một cô gái rất cá tính, được cái là năm nào cũng tổ chức sinh nhật cho bạn bè. Năm nay, cô này tổ chức sinh nhật tại một nơi rất lạ là sân pickle ball.

Vợ Tuấn Hưng sang Mỹ, một nữ danh hài gặp ở sân pickle ball phải thốt lên: "Xinh lắm"- Ảnh 1.

Tuấn Hưng

Nói là lạ nhưng đây lại đang là trào lưu ở Mỹ. Ai cũng đến sân pickle ball để tổ chức sinh nhật, cho mọi người đến vừa ăn tiệc vừa chơi pickle ball luôn. Tôi sẽ quay cho mọi người xem cuộc sống ở Mỹ ra sao. Sân pickle ball này còn nằm trong một khu thể thao có cả hồ bơi và rất nhiều sân".

Theo hình ảnh Thúy Nga ghi lại, Ngọc Ánh Kim diện cả một bộ đồ thể thao đỏ chót, tay đeo nhẫn kim cương tiền tỷ. Nữ ca sĩ tỏ ra vô cùng năng động, tràn trề năng lượng trong tiệc sinh nhật của mình.

Đông đảo bạn bè, nghệ sĩ cũng đến dự tiệc sinh nhật của Ngọc Ánh Kim. Trong đó có chồng cũ Thu Phương là Huy MC, chồng ca sĩ Lynda Trang Đài là Tommy Ngô...

Vợ Tuấn Hưng sang Mỹ, một nữ danh hài gặp ở sân pickle ball phải thốt lên: "Xinh lắm"- Ảnh 2.

Bà xã Tuấn Hưng

Vợ cũ Bằng Kiều là ca sĩ Trizzie Phương Trinh cũng có mặt để ăn sinh nhật và cùng chơi pickle ball. Dù ở tuổi gần 60, nữ ca sĩ vẫn trẻ trung, nhiều năng lượng và và khỏe tới mức chơi áp đảo hết các đàn em khiến Thúy Nga phải thốt lên: "Trời ơi, chị Trizzie chơi giỏi quá, dạy em với!".

Một khách mời đặc biệt tại buổi tiệc khiến ai cũng chú ý là vợ chồng Tuấn Hưng – Hương Baby từ Việt Nam qua. Tuấn Hưng rất thân thiện với mọi người, đang chơi pickle ball rất hăng nhưng thấy Thúy Nga cũng niềm nở chào hỏi. Thúy Nga thốt lên: "Trời ơi, Tuấn Hưng trẻ quá, tôi tưởng trai trẻ nào, nhìn không ra".

Thúy Nga thấy Hương Baby ở ngoài không khỏi trầm trồ: "Trời ơi, bà xã Tuấn Hưng ở ngoài xinh quá trời, lên mạng bị chụp dìm quá chứ ở ngoài xinh lắm".

Nam ca sĩ ôm cả con gái lên nhận bằng tiến sĩ ở Mỹ và làm chuyện sốc nặng ai cũng sợ
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Tags

Mỹ

sao Việt

showbiz

Tuấn Hưng

Thúy Nga

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