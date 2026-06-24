Cuộc sống của mẹ Bằng Kiều tại Mỹ ở tuổi 86: "Nhìn cụ tôi thương quá!"

"Tôi nhìn cụ mà tôi thương quá, tối ngày cứ ngụp lặn trong bếp chỉ để nấu cho con cháu" - Thúy Nga nói.

Vừa qua, danh hài Thúy Nga đã chia sẻ khoảnh khắc đi dự tiệc sinh nhật mẹ ruột Bằng Kiều là nghệ sĩ Lưu Nga tại biệt thự rộng 2000m2 ở Mỹ. Nghệ sĩ Lưu Nga năm nay đã ở tuổi 86, nhưng vẫn khỏe mạnh, minh mẫn, khiến ai cũng phải trầm trồ.

Mẹ Bằng Kiều tự tay dọn dẹp

Như thường lệ, nữ nghệ sĩ tự tay nấu phở gà chuẩn vị Bắc để đãi con cháu, bạn bè, đồng nghiệp. Bà làm thịt tới 10 con gà để nấu món phở trứ danh của mình. Thúy Nga chia sẻ: "Dù là sinh nhật của cụ, nhưng cụ vẫn tự tay phục vụ mọi người".

Được biết, khi còn ở Hà Nội, nghệ sĩ Lưu Nga đã mở một tiệm phở gà tại phố Ngô Sĩ Liên sau khi từ giã sự nghiệp hát chèo, để nuôi các con ăn học. Bà vẫn giữ được tay nghề nấu phở gà tới tận bây giờ.

Con dâu cũ của nữ nghệ sĩ là Trizzie Phương Trinh từng chia sẻ: "Phải nói món phở gà của bà nội đúng là "danh bất hư truyền". Hầu như ai từng ăn qua cũng đều công nhận: "Khó kiếm được tô phở gà nào ngon như phở gà của bà nội quanh Bolsa".

Chỉ nghe nhiêu đó thôi là đủ biết phở của bà ngon cỡ nào rồi. Ba thằng con trai của mình vốn rất kén ăn, bình thường mê đồ Tây hơn và ít khi ăn món Việt Nam. Vậy mà riêng phở của bà nội thì đứa nào cũng húp sạch không sót giọt nào".

Không chỉ nấu phở, bê từng bát phở cho khách khứa, mẹ Bằng Kiều còn tự tay dọn dẹp mọi thứ sau khi tàn tiệc, khách về hết.

Thúy Nga là người ra về cuối cùng, thấy nghệ sĩ Lưu Nga đêm muộn vẫn đang tất bật dọn dẹp, liền thốt lên: "Mọi người đã về hết rồi, nhưng bà nội vẫn lặng lẽ lau chùi, dọn dẹp.

Đây là hình ảnh bà nội lúc trở về với chính mình. Thấy thường quá! Tôi nhìn cụ mà tôi thương quá, tối ngày cứ ngụp lặn trong bếp chỉ để nấu cho con cháu, mọi người ăn. Cuộc sống của cụ ở Mỹ chỉ đơn giản như vậy thôi".

Mẹ Bằng Kiều thường xuyên tự tay nấu nướng để mời bạn bè, con cháu tới chơi vì bà hiện sống tại Mỹ một mình, cai quản biệt thự rộng 2000m2 của con trai. Bà biết nấu rất nhiều món ngon chuẩn vị Bắc Bộ.