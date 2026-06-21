Vợ người đàn ông thân thiết với Mỹ Tâm: "Anh ấy lo lắng, sợ cho tôi"

"Tôi chỉ nói những gì trong cuộc sống của tôi thôi, không kêu tên ai ra nói hết" – vợ nhạc sĩ Lê Quang nói.

Mới đây, vợ nhạc sĩ Lê Quang là ca sĩ Cam Thơ đã lên tiếng khi bị chồng nhắc nhở về việc phát ngôn trên mạng xã hội. Cô nói: "Anh Lê Quang nhắc tôi "em ăn nói phải cẩn thận, mắc công người ta đưa lên".

Cam Thơ

Tôi bảo anh ấy rằng, trời ơi, em có nói gì tầm bậy tầm bạ đâu, có gì em nói nấy mà nói thật hết.

Tôi chỉ nói những gì trong cuộc sống của tôi thôi, không kêu tên ai ra nói hết. Tôi chỉ nói những chuyện liên quan tới tôi và anh Lê Quang hay những người bạn thân thiết. Tôi không kêu tên một người nổi tiếng nào ra để nói này nói nọ hay nói sai sự thật.

Cái gì mình không biết thì không nên nói, phải là người trong cuộc mới biết, tôi đâu có ở trong nhà người ta, thân đến mức biết hết về người ta mà nói. Tôi cũng chỉ nghe thông tin trên mạng hay qua người nọ người kia thôi, đâu biết gì mà nói".

Lê Quang và Mỹ Tâm

Mặc dù vậy, vợ nhạc sĩ Lê Quang vẫn cho biết: "Từ giờ tôi sẽ để ý một chút về lời nói của mình. Nhưng thật ra từ xưa tới giờ tôi vẫn là như vậy, có cẩn thận hay không thì tôi vẫn nói chuyện như vậy. Chỉ có anh Lê Quang là giật mình, nên anh ấy dặn tôi cũng đúng. Anh ấy lo lắng, sợ cho tôi, sợ tôi bị lỡ lời.

Tôi làm Youtube trước giờ vẫn vậy, nhiều khi có người nói đang có drama này, sự việc kia đang gây chú ý sao không nói tới. Tôi nói không là không. Tôi chỉ nói về tôi và mọi người xung quanh tôi, bạn bè và người thân.

Tôi không dựa dẫm vào tin tức của người khác, điều đó là không hay. Tin nào tốt thì nói còn không thì thôi. Không thể hạ bệ một người nào đó mình không thích, không được như vậy.

Tôi nghĩ, cần phải cẩn thận hơn, không được nói về người khác làm ảnh hưởng đến người ta, tội lắm".

Nhạc sĩ Lê Quang là một nhạc sĩ lớn có ảnh hưởng tới nhạc Việt giai đoạn thập niên 90, đầu 2000. Anh từng lăng xê nhiều ca sĩ nổi tiếng và đặc biệt có công lớn xây dựng tên tuổi cho Mỹ Tâm giai đoạn đầu sự nghiệp. Tới giờ Mỹ Tâm vẫn giữu quan hệ thân thiết với Lê Quang.