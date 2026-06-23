Nam ca sĩ ôm cả con gái lên nhận bằng tiến sĩ ở Mỹ

Đình Bảo dẫn cả con gái lên bục để nhận bằng tiến sĩ, cho thấy anh rất coi trọng gia đình.

Mới đây, chương trình Nhịp đập giải trí đã chia sẻ một số khoảnh khắc ghi lại cảnh ca sĩ Đình Bảo (cựu thành viên nhóm nhạc AC&M) nhận bằng tiến sĩ ở Mỹ.



Điều đặc biệt là Đình Bảo dẫn cả con gái lên bục để nhận bằng tiến sĩ, cho thấy anh rất coi trọng gia đình.

Đình Bảo và con gái

MC chương trình chia sẻ: "Cách đây vài ngày thôi, tôi thấy anh Đình Bảo nhận bằng tiến sĩ, tốt nghiệp hệ nghiên cứu sinh.

Tôi thấy anh Đình Bảo vui lắm còn ôm cô công chúa nhỏ của mình lên quay một vòng trong lúc chuẩn bị nhận bằng. Tôi hạnh phúc và ngưỡng mộ vợ chồng anh chị lắm.

Tôi biết anh Đình Bảo và vợ có một cuộc tình rất đẹp và bền lâu, giờ thì viên mãn. Thường thì trong giới nghệ sĩ, người ta hay nói nghệ sĩ hay cả thèm chóng chán, yêu nhanh chán nhanh, thay người yêu, vợ chồng như thay áo. Ít ai có được mối quan hệ lâu dài, đi với nhau cả một chặng đường tới 20 năm như vợ chồng anh Đình Bảo. Chưa kể kết quả tình yêu đơm hoa kết trái một tiểu công chúa xinh xắn.

Bây giờ anh Đình Bảo còn thành đạt, thành tài, đỗ bằng tiến sĩ, làm thầy giáo, giảng viên danh giá, ai cũng phải ngước nhìn. Như ngày xưa người ta nói là đỗ trạng nguyên. Trời ơi, ai bằng được vợ chồng anh Đình Bảo nữa".

Được biết, Đình Bảo là một nghệ sĩ vô cùng ham học. Ngay trong lúc nhóm AC&M đang ở đỉnh cao, chạy show kiếm tiền liên tục, Đình Bảo đã quyết định rời nhóm, dừng lại sự nghiệp để đi Mỹ du học.

Anh nói: "Tôi tự hỏi, không lẽ chỉ tới đây thôi sao? Trong một buổi chiều nằm trong phòng, tôi suy nghĩ và thấy đây không phải mục đích của tôi. Tôi không đến với âm nhạc để biến thành công cụ kiếm sống hàng ngày. Nếu cứ thế tôi sẽ bào mòn nó.

Tôi phải tiếp tục đi học. Tôi gọi các anh em lại nói quyết định của tôi và mọi người đều ủng hộ tôi. Mọi người bảo tôi cứ thử đi Mỹ học 6 tháng xem sao, mọi người vẫn ở đây đợi. Sau 6 tháng thấy ổn thì ở lại, không thì quay về tiếp tục đi hát cùng nhau.

Tôi lại là người một khi đã làm gì là phải quyết tâm làm đến cùng, nên tôi không bỏ ngang sau 6 tháng mà vẫn tiếp tục học cho đến giờ".