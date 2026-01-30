Việt Nam có loại quả "quét" mỡ máu, ngừa ung thư nhưng nhiều người chê không ăn

Đậu bắp là loại quả khá quen mặt ở Việt Nam. Thế nhưng, nó lại nằm trong nhóm rau quả “kén người ăn” vì nhớt và mùi vị không được hấp dẫn. Mặc dù vậy, ít ai biết rằng nhiều nghiên cứu đã đánh giá rất cao loại quả này nhờ khả năng hỗ trợ giảm mỡ máu, kiểm soát đường huyết và thậm chí có tiềm năng ngăn ngừa ung thư.

“Khắc tinh” của đường huyết và mỡ máu

Đậu bắp.

Times of India thông tin, theo các nghiên cứu do Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) công bố, đậu bắp chứa nhiều chất xơ hòa tan. Khi vào cơ thể, chất xơ này giúp làm chậm quá trình hấp thu đường tại ruột, từ đó hạn chế tình trạng tăng đường huyết đột ngột sau bữa ăn.

Không chỉ vậy, chất nhớt đặc trưng của đậu bắp còn hoạt động như một “hàng rào tự nhiên”, hỗ trợ cải thiện độ nhạy insulin và giúp cơ thể điều hòa glucose hiệu quả hơn. Với người mắc tiểu đường tuýp 2, việc bổ sung đậu bắp đều đặn trong bữa ăn có thể góp phần ổn định đường huyết bên cạnh phác đồ điều trị.

Ở khía cạnh mỡ máu, NIH cũng ghi nhận chất xơ hòa tan trong đậu bắp có khả năng “bắt” cholesterol trong đường tiêu hóa, ngăn chúng hấp thu vào máu. Nhờ đó, lượng cholesterol xấu (LDL) có xu hướng giảm dần, hỗ trợ bảo vệ tim mạch.

Tiềm năng hỗ trợ phòng ngừa ung thư

Đậu bắp chiên.

Một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy đậu bắp chứa lectin - một loại protein có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Healthline trích dẫn kết quả của một nghiên cứu cho thấy lectin trong đậu bắp có thể làm giảm 63% sự tăng trưởng của tế bào ung thư vú.

Một nghiên cứu khác trên mô hình chuột bị ung thư hắc tố di căn cũng ghi nhận chiết xuất từ đậu bắp có thể gây chết tế bào ung thư. Nghiên cứu này được đăng tải trên tạp chí Phytotherapy Research vào năm 2010. Tuy nhiên, các kết quả này mới dừng ở mức thí nghiệm trong ống nghiệm, sử dụng chiết xuất cô đặc của đậu bắp. Các nhà khoa học nhấn mạnh cần thêm nghiên cứu trên người trước khi đưa ra kết luận chắc chắn.

Ăn đậu bắp thế nào cho tốt?

Nước đậu bắp cũng rất tốt cho sức khỏe.

Trong ẩm thực Việt Nam, đậu bắp thường xuất hiện trong những món ăn dân dã, dễ nấu và dễ kết hợp. Phổ biến nhất là đậu bắp luộc chấm mắm, món ăn quen thuộc trong nhiều mâm cơm gia đình miền Nam.

Ngoài ra, đậu bắp còn được dùng nấu canh chua, canh cua, canh cá, giúp nước canh có vị ngọt tự nhiên và sánh nhẹ. Một số nơi còn xào đậu bắp với tỏi, thịt băm hoặc trứng, vừa dễ ăn vừa giữ được độ giòn.

Nhờ hương vị trung tính, đậu bắp dễ “bắt cặp” với nhiều nguyên liệu, phù hợp để đưa vào bữa ăn hằng ngày mà không gây ngán. Tuy nhiên, để giữ lại tối đa chất xơ và chất chống oxy hóa, các nghiên cứu khuyến nghị nên hấp hoặc xào nhanh đậu bắp, hạn chế chiên ngập dầu.

Dù thường bị chê vì nhớt, đậu bắp vẫn được xem là một “siêu thực phẩm” giá rẻ, dễ tìm ở Việt Nam. Khi được đưa vào chế độ ăn hợp lý, kết hợp lối sống lành mạnh, loại quả này có thể trở thành trợ thủ đắc lực cho sức khỏe tim mạch, chuyển hóa và hỗ trợ phòng ngừa bệnh mạn tính như ung thư.

Nguồn: Times of India, Healthline