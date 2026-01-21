Ăn chuối đều đặn trong 6 tháng, mức cholesterol trong cơ thể biến đổi bất ngờ

Nhiều người có cholesterol cao thường “thẳng tay” loại bỏ chuối khỏi chế độ ăn hàng ngày vì lo ngại hàm lượng đường và năng lượng cao trong chuối. Tuy nhiên, các dữ liệu nghiên cứu gần đây cho thấy, nếu ăn chuối đúng cách và với lượng hợp lý, tác động của nó lên mỡ máu lại không tiêu cực như nhiều người vẫn nghĩ. Ngược lại, ở một số nhóm người, các chỉ số mỡ máu còn có xu hướng cải thiện sau khoảng nửa năm duy trì thói quen ăn chuối đều đặn mỗi ngày.

Nhiều người loại bỏ chuối khỏi chế độ ăn hàng ngày vì sợ bị tăng cholesterol (Ảnh minh họa).

Vì sao chuối có thể tác động đến cholesterol?

Xét về thành phần dinh dưỡng, chuối không phải là loại trái cây ít năng lượng. Tuy nhiên, điều đáng chú ý nằm ở cách cơ thể xử lý các chất trong chuối. Dù chứa đường tự nhiên, chuối có chỉ số đường huyết ở mức vừa phải và giàu pectin cùng tinh bột kháng. Những thành phần này giúp làm chậm quá trình hấp thu đường, hạn chế tình trạng tăng đường huyết và insulin đột ngột. Đó là các yếu tố gián tiếp ảnh hưởng đến rối loạn mỡ máu.

Chuối giúp giảm cholesterol theo nhiều cách khác nhau (Ảnh minh họa).

Đặc biệt, chuối còn chứa một lượng nhất định các hợp chất thực vật có khả năng cạnh tranh với cholesterol trong ruột, làm giảm lượng cholesterol được hấp thu vào máu. Nếu duy trì thói quen này đủ lâu, các chỉ số mỡ máu sẽ có xu hướng dịch chuyển theo hướng tích cực hơn.

Một số quan sát lâm sàng ghi nhận những người duy trì thói quen ăn khoảng 1 quả chuối mỗi ngày trong vòng 6 tháng có mức cholesterol toàn phần giảm nhẹ, dao động khoảng vài phần trăm so với ban đầu. Mức giảm này không đột ngột, nhưng đủ để tạo ra sự khác biệt khi kết hợp với chế độ ăn uống và sinh hoạt hợp lý.

Ăn 1 quả chuối mỗi ngày tốt cho sức khỏe hơn bạn nghĩ (Ảnh minh họa).

Bên cạnh đó, chất xơ trong chuối nuôi dưỡng hệ vi khuẩn có lợi tại đường ruột, hỗ trợ chuyển hóa chất béo hiệu quả hơn. Các chất chống oxy hóa trong chuối cũng giúp hạn chế quá trình oxy hóa cholesterol “xấu”, từ đó giảm nguy cơ hình thành mảng bám trong mạch máu.

Ăn chuối thế nào để không phản tác dụng?

Kết hợp chuối cùng yến mạch, óc chó và việt quất (Ảnh minh họa).

Dù có nhiều lợi ích tiềm năng, chuối không phải “thần dược”. Hiệu quả chỉ xuất hiện khi ăn đúng lượng và đúng thời điểm. Các dữ liệu cho thấy, phải sau ít nhất vài tháng duy trì đều đặn, cơ thể mới bắt đầu ghi nhận sự thay đổi rõ ràng về cholesterol.

Ăn quá nhiều chuối trong ngày, hoặc dùng chuối thay bữa chính, có thể khiến lượng đường nạp vào vượt ngưỡng cần thiết. Với người có nguy cơ tiền tiểu đường hoặc rối loạn chuyển hóa, điều này có thể gây tác dụng ngược.

Thời điểm ăn cũng quan trọng. Ăn chuối ngay sau bữa chính, nhất là khi kết hợp cùng nguồn đạm, giúp làm chậm hấp thu đường và ổn định mỡ máu tốt hơn so với ăn lúc bụng đói. Ngược lại, ăn chuối khi đói có thể gây cồn cào dạ dày và không phù hợp với người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Nguồn: Toutiao