Muốn nhà lúc nào cũng thơm ngát, hãy trồng ngay 7 loại cây này

Theo tạp chí Real Simple, nếu muốn ngôi nhà luôn có mùi hương nhẹ nhàng và bền lâu, cách đơn giản nhất là trồng những loại cây có hương thơm tự nhiên. Danh sách dưới đây bao gồm cả cây ra hoa lẫn cây không hoa, phù hợp với nhiều không gian và mức độ chăm sóc khác nhau.

7 loại cây trồng giúp nhà luôn thơm mát

1. Hoa nhài Madagascar

Cây hoa nhài Madagascar (Ảnh minh họa).

Hoa nhài Madagascar là loài hoa thường xuất hiện trong các bó hoa cưới nhờ mùi hương đặc trưng. Cây có thể trồng trong nhà nếu được đặt ở nơi có ánh sáng gián tiếp, đủ sáng.

Chia sẻ với Real Simple, Hanfei Niu, chủ của một thương hiệu chuyên cung cấp cây xanh nổi tiếng tại Mỹ, cho biết: “Dù kích thước nhỏ, loài cây này vẫn có thể khiến cả căn phòng tràn ngập mùi hương nhẹ nhàng, ngọt ngào và tinh tế. Chính hương thơm đó có thể giúp gia chủ cảm thấy dễ chịu, thư giãn hơn”.

Cây nên được tưới khi đất khô và đặt ở nơi có ánh sáng gián tiếp.

2. Lan Cattleya

Lan Cattleya (Ảnh minh họa).

Lan vốn nổi tiếng với hương thơm, nhưng mỗi giống lại mang mùi khác nhau. Riêng lan Cattleya khi nở hoa sẽ tỏa mùi hương ngọt dịu, phảng phất chút hương cam chanh. Theo Real Simple, dù thường bị xem là “khó tính”, việc chăm sóc lan thực tế không quá phức tạp nếu đảm bảo đủ ánh sáng gián tiếp và tưới nước định kỳ mỗi 7 - 10 ngày, tùy khu vực sinh sống của gia đình.

3. Lan cẩm cù

Lan cẩm cù (Ảnh minh họa).

Nếu tìm một loại cây dễ trồng, ít tốn công nhưng vẫn có hương thơm, lan cẩm cù là lựa chọn phù hợp. Hanfei Niu nhận xét đây là loại cây “dễ chăm sóc” nhưng vẫn có thể làm căn phòng thơm như mùi nước hoa tự nhiên, đồng thời mang lại mảng xanh tươi cho không gian sống. Cây phát triển tốt trong điều kiện ánh sáng gián tiếp và chỉ cần tưới khi đất khô.

4. Cây bạc hà

Cây bạc hà (Ảnh minh họa).

Không chỉ hoa mới tạo mùi hương, các loại thảo mộc như bạc hà cũng mang đến hương thơm tươi mát rất đặc trưng. Real Simple gợi ý đặt một chậu bạc hà trong bếp để vừa tận hưởng mùi hương, vừa có thể cắt lá dùng nấu ăn hay pha đồ uống. Bạc hà ưa ánh nắng trực tiếp hoặc bán phần và cần đất luôn ẩm.

5. Cây họ cam quýt

Cây quất (Ảnh minh họa).

Ngay cả khi không sống ở vùng khí hậu nóng, bạn vẫn có thể trồng một số giống cây họ cam quýt trong nhà. Những loại như chanh hoặc cây cam mini có thể sinh trưởng tốt trong không gian kín, đồng thời mang đến hương cam chanh dễ chịu. Tuy nhiên, cần lưu ý những loại cây này cần nhiều nắng và có thể được đưa ra ngoài trời vào những tháng ấm để phát triển tốt hơn.

6. Hoa đại

Hoa đại (Ảnh minh họa).

Hoa đại, hay còn được gọi là hoa sứ, hoa champa, là loài cây nhiệt đới với hoa có mùi thơm ngọt. Để trồng trong nhà, cây cần đất pha cát và ánh sáng mạnh. Khi được đặt đúng vị trí, hương hoa lan tỏa rõ rệt, tạo cảm giác ấm áp và dễ chịu.

7. Khuynh diệp

Khuynh diệp (Ảnh minh họa).

Nếu yêu thích cảm giác thư giãn kiểu liệu pháp hương thơm, khuynh diệp là lựa chọn đáng cân nhắc. Theo Hanfei Niu, đây là loại cây phát triển nhanh, có thể trồng như một cây cảnh trong nhà nếu đặt ở nơi đủ sáng. Lá khuynh diệp tỏa mùi hương thanh mát, rõ rệt hơn khi được chạm hoặc vò nhẹ. Cây ưa ánh nắng và cần giữ đất ẩm.

Nguồn: Real Simple