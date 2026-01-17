Loại cây là biểu tượng của vận xui, cần loại bỏ ngay khỏi nhà

Theo Times of India , nhiều người cho rằng giữ lại cây chết hoặc đang chết trong nhà là điều hết sức bình thường. Trên thực tế, trong phong thủy, những loại cây này thường gắn với ý nghĩa không may mắn như thất bại, mất mát hoặc sự trì trệ trong phát triển.

Ngay cả khi một chậu cây từng xanh tốt, việc để nó rơi vào trạng thái mục rữa, khô héo cũng khiến không gian sống trở nên thiếu sức sống, tạo cảm giác nặng nề và ảnh hưởng tiêu cực đến tâm trạng của cả gia đình.

Cây chết hoặc đang chết gắn với ý nghĩa không may mắn trong phong thủy (Ảnh minh họa).

Chia sẻ trên Homes and Gardens , chuyên gia phong thủy Suzanne Roynon, cho biết: "Một chậu cây bị bệnh, đang chết hoặc đã chết có thể làm suy giảm cảm giác tích cực của không gian xung quanh, từ đó tác động trực tiếp tới tinh thần và sức khỏe của những người sống trong ngôi nhà".

Theo thông tin từ Tạp chí Việt Nam Hương Sắc , việc không chăm sóc cây, để cây héo úa, chết trong nhà có thể "sinh bệnh tật, hao tài tốn của" . Bởi lẽ theo quan niệm phong thủy Á Đông, cây xanh tượng trưng cho sinh khí và sự phát triển. Ngược lại, cây héo úa là biểu hiện của suy tàn và mất mát, dễ kéo theo những trục trặc trong công việc và tài chính của gia chủ.

Cây chết, héo úa có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người

Times of India thông tin, cây chết hoặc đang héo úa dễ thu hút côn trùng, nấm và bụi. Tất cả các yếu tố này đều có thể tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe con người.

Nấm mốc phát triển từ cây chết/héo có thể ảnh hưởng xấu tới sức khỏe con người (Ảnh minh họa).

Không những thế, các chuyên gia cho rằng môi trường sống có nhiều yếu tố không tích cực, như có cây héo úa hoặc chết, cũng có thể tác động tiêu cực tới tinh thần con người. Một chậu cây vàng lá, khô héo đặt lâu ngày trong phòng có thể khiến không gian trở nên u ám, kém sức sống, từ đó ảnh hưởng đến tâm trạng và cảm giác thư giãn của các thành viên.

Chuyên gia phong thủy Suzanne Roynon nhấn mạnh rằng, để duy trì năng lượng tích cực trong nhà, việc chăm sóc cây là yếu tố không thể bỏ qua. Nếu cây không phát triển tốt, gia chủ nên tìm cách cải thiện điều kiện sống cho cây như điều chỉnh ánh sáng, lượng nước hoặc thay chậu. Trong trường hợp cây không còn khả năng phục hồi, tốt hơn hết hãy loại bỏ và thay bằng cây mới. "Đó là lựa chọn tốt hơn cho cả không gian sống lẫn tinh thần của gia chủ" , chuyên gia Suzanne Roynon nhấn mạnh.

Chăm cây đúng cách để tránh "rước xui" vào nhà

Cây xanh tươi mang lại năng lượng tích cực cho không gian sống (Ảnh minh họa).

Để cây luôn phát triển xanh tốt, theo các chuyên gia, người trồng nên làm những điều sau đây:

Hiểu đặc tính từng loại cây trước khi trồng, bao gồm nhu cầu ánh sáng, nước và nhiệt độ.

Đảm bảo ánh sáng, độ ẩm và nước tưới phù hợp, tránh tưới quá nhiều hoặc để cây thiếu sáng trong thời gian dài.

Nếu không có nhiều thời gian, có thể lựa chọn những loại cây dễ sống, ít cần chăm sóc nhưng vẫn phù hợp đặt trong nhà.

Thường xuyên kiểm tra cây trồng trong nhà, kịp thời cắt bỏ lá úa, phần đã chết và mạnh dạn loại bỏ những cây không còn khả năng phục hồi để giữ không gian sống gọn gàng, dễ chịu.

Tổng hợp