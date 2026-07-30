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Việt Nam có 1 Giáo sư 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, là ‘cha đẻ’ của ngành hồi sức cấp cứu

Đinh Anh
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Giáo sư còn là một trong những người có đóng góp quan trọng trong việc xây dựng nền tảng chuyên môn và tổ chức của Bệnh viện Bạch Mai.

Theo thông tin chính thức từ Bệnh viện Bạch Mai, Giáo sư, Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân Vũ Văn Đính đã từ trần ngày 29/7, hưởng thọ 94 tuổi.

Trong lịch sử phát triển của bệnh viện Bạch Mai, tên tuổi của Giáo sư gắn liền với những dấu mốc quan trọng của chuyên ngành Hồi sức cấp cứu. Từ Tổ Cấp cứu A9 được thành lập năm 1961 trong Khoa Nội đến năm 1978, khi Khoa Điều trị tích cực (nay là Khoa Hồi sức cấp cứu) chính thức ra đời, Giáo sư là một trong những người có đóng góp quan trọng trong việc xây dựng nền tảng chuyên môn và tổ chức của đơn vị.

Những năm đầu thành lập, khoa chỉ có 25 giường bệnh và 27 cán bộ. Dưới sự lãnh đạo của Giáo sư Vũ Văn Đính, Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai từng bước phát triển trở thành đơn vị đầu ngành về hồi sức cấp cứu của cả nước, hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động (năm 1985 và 2000), được trao Cờ luân lưu của Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào "Thầy thuốc như mẹ hiền" cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Trong điều kiện y học nước ta còn nhiều khó khăn, Giáo sư cùng các đồng nghiệp đã xây dựng và hoàn thiện các chức năng cốt lõi của chuyên ngành, từ điều trị tuyến cuối, chỉ đạo chuyên môn trong cấp cứu, hồi sức, vận chuyển người bệnh đến nghiên cứu khoa học, đào tạo sau đại học và phát triển các mô hình điều trị chuyên sâu.

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Giáo sư Vũ Văn Đính thăm khám bệnh nhân thời còn công tác.

Dưới sự dẫn dắt của Giáo sư, Khoa Hồi sức cấp cứu đã triển khai nhiều kỹ thuật tiên phong thời bấy giờ như hô hấp nhân tạo dài ngày, đặt máy tạo nhịp tim, sốc điện, lọc màng bụng, siêu âm, nội soi phế quản, nội soi thực quản - dạ dày bằng ống soi mềm, xây dựng labo độc chất, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế với nhiều quốc gia, trong đó có Pháp và Hoa Kỳ.

Những thành quả đó không chỉ góp phần cứu sống nhiều người bệnh mà còn đặt nền móng cho sự phát triển của chuyên ngành Hồi sức cấp cứu Việt Nam.

Bên cạnh công tác khám chữa bệnh, Giáo sư Vũ Văn Đính còn tham gia giảng dạy với vai trò Chủ nhiệm Bộ môn Hồi sức cấp cứu tại trường Đại học Y Hà Nội. Ông luôn được các thế hệ học trò nhớ đến như một người thầy mẫu mực, tận tâm và giàu lòng nhân ái.

Sự nghiêm cẩn trong chuyên môn, tinh thần trách nhiệm đối với người bệnh cùng cách truyền dạy tận tụy của Giáo sư đã trở thành bài học nghề nghiệp quý báu đối với nhiều thế hệ cán bộ y tế trưởng thành từ Bệnh viện Bạch Mai và đang công tác trên khắp cả nước.

Với những đóng góp cho y học Việt Nam, ông đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, 2 lần được trao danh hiệu Anh hùng lao động cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Năm 2012, ông được trao giải thưởng "Cống hiến trọn đời" về chăm sóc sức khỏe tại Hội nghị Quản lý bệnh viện châu Á tổ chức ở Hà Nội.

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Thầy thuốc Nhân dân Vũ Văn Đính

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