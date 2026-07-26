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Vì sao vỏ chai bia thường có màu nâu hoặc xanh mà không bao giờ thấy đựng thuỷ tinh trắng?

S.A
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Bí mật nằm ở thứ mà mắt thường không nhìn thấy.

Nếu để ý, bạn sẽ thấy phần lớn các chai bia trên thị trường đều chỉ xoay quanh 2 màu quen thuộc: nâu hổ phách hoặc xanh lá đậm. Rất hiếm khi bia được đựng trong chai thủy tinh trong suốt, dù về mặt thẩm mỹ, loại chai này có thể giúp đồ uống trông bắt mắt hơn.

Ít ai biết rằng, màu sắc của chai bia không đơn thuần là lựa chọn về thiết kế, mà là kết quả của hàng chục năm nghiên cứu nhằm bảo vệ hương vị của bia.

Vì sao bia thường được đựng trong chai màu nâu hoặc xanh? - Ảnh 2.

(Ảnh minh hoạ)

Bia có lịch sử hàng nghìn năm, được cho là xuất hiện từ thời Ai Cập cổ đại và khu vực Lưỡng Hà, thuộc lưu vực hai con sông Tigris và Euphrates ở Tây Á.

Tuy nhiên, phải đến thế kỷ 19, khi công nghệ sản xuất chai thủy tinh phát triển mạnh tại Anh rồi lan rộng ra nhiều quốc gia, các nhà sản xuất mới bắt đầu quan tâm đến một chi tiết tưởng chừng rất nhỏ: màu của vỏ chai.

Ở giai đoạn đầu, công nghệ làm thủy tinh còn khá thô sơ nên màu sắc của chai gần như không được chú trọng. Nhưng trong quá trình bảo quản, các nhà sản xuất phát hiện một vấn đề lớn. Đó là nếu tiếp xúc với ánh nắng trong thời gian dài, bia sẽ nhanh chóng bị biến chất và mất đi hương vị đặc trưng.

Nguyên nhân là tia cực tím (UV) trong ánh sáng có thể phá vỡ một số hợp chất tạo nên mùi vị của bia. Khi phản ứng xảy ra, bia có thể xuất hiện mùi khó chịu, thường được mô tả giống mùi chồn hôi.

Để hạn chế tác động của ánh sáng, các nhà sản xuất bắt đầu chuyển sang sử dụng chai thủy tinh có màu.

Ở thời điểm đó, chai thủy tinh màu xanh lá đậm vừa dễ sản xuất, vừa có chi phí thấp nên nhanh chóng trở thành lựa chọn phổ biến. So với chai trong suốt, loại chai này giúp cản bớt ánh sáng, kéo dài thời gian bảo quản bia và giữ hương vị ổn định hơn.

Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng, các nhà sản xuất nhận thấy khả năng chống tia UV của chai màu xanh vẫn chưa thực sự tối ưu. Nếu bảo quản quá lâu hoặc để dưới ánh sáng mạnh, bia vẫn có nguy cơ bị biến chất.

Đến khoảng những năm 1930, các nghiên cứu cho thấy chai thủy tinh màu nâu hổ phách có khả năng ngăn tia cực tím tốt hơn đáng kể so với chai màu xanh.

Nhờ cản được nhiều ánh sáng hơn, chai màu nâu giúp hạn chế quá trình oxy hóa và giữ hương vị của bia lâu hơn. Chính vì vậy, nhiều hãng bia đã chuyển sang sử dụng loại chai này và xem đây là tiêu chuẩn trong bảo quản sản phẩm.

Dù vậy, việc sản xuất chai màu nâu cũng tốn kém hơn. Có thời điểm nguồn cung loại thủy tinh này khan hiếm, chi phí tăng cao khiến không ít nhà sản xuất quay trở lại sử dụng chai màu xanh.

Theo thời gian, cả hai màu sắc đều được giữ lại và trở thành hình ảnh quen thuộc của ngành bia trên toàn thế giới.

Ngày nay vẫn có một số thương hiệu sử dụng chai thủy tinh trong suốt nhằm tạo cảm giác cao cấp hoặc giúp người tiêu dùng dễ nhìn thấy màu sắc của bia.

Để khắc phục nhược điểm của loại chai này, các hãng thường bổ sung chất ổn định trong quá trình sản xuất hoặc khuyến cáo bảo quản bia ở nơi tránh ánh sáng.

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