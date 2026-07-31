Vì sao nhiều người chôn cốc bia cạnh luống rau qua đêm? Sáng hôm sau mới thấy công dụng

Chiếc cốc được đặt ngang mặt đất tưởng như bị bỏ quên, nhưng đến sáng hôm sau, thứ nằm bên trong mới hé lộ lý do nhiều người làm vườn áp dụng mẹo này.

Nhiều người làm vườn từng gặp tình trạng luống rau đang xanh tốt bỗng xuất hiện những chiếc lá thủng lỗ chỗ chỉ sau một đêm. Xà lách, cây con và các loại rau có lá mềm thường là những "mục tiêu" dễ bị tấn công.

Thủ phạm có thể là sên trần - loài gây hại thường kiếm ăn trong bóng tối rồi rút về những nơi mát, ẩm trước khi mặt trời mọc. Để giảm số lượng sên quanh luống rau, một số người chôn cốc hoặc hộp nhựa nhỏ xuống đất rồi đổ bia vào bên trong.

Vì sao bia lại thu hút sên trần?

Bia thu hút sên trần (Ảnh: Times of India).

Theo Đại học Minnesota (Mỹ), sên trần bị thu hút bởi các hợp chất tạo ra trong quá trình lên men của bia. Khi ngửi thấy mùi, chúng bò về phía chiếc cốc được đặt gần luống rau. Nếu miệng cốc nằm sát mặt đất, sên có thể dễ dàng bò vào bên trong và thường bị mắc kẹt, chết đuối trước khi thoát ra.

Mẹo này phát huy tác dụng rõ nhất vào ban đêm, thời điểm sên trần rời nơi ẩn náu để tìm những lá non, mềm và mọng nước. Đến sáng, người làm vườn có thể kiểm tra cốc, loại bỏ sên đã mắc bẫy rồi tiếp tục sử dụng.

Tuy nhiên, chiếc bẫy không có khả năng thu hút sên từ khoảng cách quá xa. Loài vật này thường chỉ di chuyển trong phạm vi tương đối ngắn khi kiếm ăn. Vì vậy, nếu nhiều khu vực trong vườn bị phá, đặt một chiếc cốc duy nhất có thể không đủ.

Các chuyên gia gợi ý nên bố trí vài bẫy gần những cây thường xuyên bị sên cắn, thay vì đặt chúng tại một vị trí cách xa luống rau.

Theo Times of India , bia trong cốc nên được thay hoặc thêm mới sau vài ngày. Nếu trời mưa, nước có thể làm loãng bia, khiến mùi lên men giảm đi và chiếc bẫy hoạt động kém hiệu quả hơn.

Bẫy cũng cần được kiểm tra thường xuyên để loại bỏ sên chết, tránh để cốc đầy hoặc trở thành nơi tích tụ nước bẩn trong vườn.

Phương pháp này chủ yếu giúp giảm hoạt động của sên tại khu vực đặt bẫy. Nó không thể loại bỏ toàn bộ quần thể sên trong vườn, nhất là khi xung quanh vẫn còn nhiều nơi ẩm thấp và kín đáo để chúng trú ẩn.

Đừng chỉ đặt bẫy mà bỏ qua nơi sên ẩn náu

Sên ăn rau (Ảnh: Times of India).

Bẫy bia sẽ hiệu quả hơn khi được kết hợp với việc làm cho khu vườn trở nên kém hấp dẫn với sên trần.

Theo Dịch vụ Khuyến nông của Đại học Alaska Fairbanks (Mỹ) , người làm vườn nên giảm độ ẩm dư thừa và loại bỏ những nơi sên có thể ẩn vào ban ngày.

Các tấm ván đặt lâu trên mặt đất, đám cỏ dại mọc dày, đống lá, đá và những vật liệu vụn quanh vườn đều có thể tạo ra nơi trú ẩn mát, tối và ẩm. Dọn những vật này giúp giảm số chỗ sên có thể lẩn trốn sau khi kiếm ăn.

Thời điểm tưới cây cũng cần được chú ý. Tưới vào sáng sớm giúp bề mặt đất có thời gian khô dần trước khi đêm xuống. Ngược lại, tưới muộn vào buổi tối có thể giữ đất ẩm suốt đêm, tạo điều kiện thuận lợi cho sên hoạt động.

Mẹo đơn giản nhưng không phải giải pháp duy nhất

Với những người không muốn dùng thuốc trừ sâu, bẫy bia là một lựa chọn dễ thực hiện và ít tốn kém. Vật dụng cần thiết chỉ là một chiếc hộp nhựa tái sử dụng cùng một lượng nhỏ bia.

Dù vậy, không có phương pháp đơn lẻ nào có thể kiểm soát hoàn toàn sên trần. Nếu khu vườn luôn ẩm ướt, nhiều cỏ dại và còn hàng loạt nơi trú ẩn, sên mới vẫn có thể tiếp tục xuất hiện sau khi những con khác đã mắc bẫy.

Vì vậy, chiếc cốc bia nên được xem là công cụ hỗ trợ để theo dõi và giảm số lượng sên quanh những cây dễ bị tổn thương. Giữ vườn thông thoáng, hạn chế độ ẩm vào ban đêm và kết hợp nhiều biện pháp vẫn là cách tốt hơn để bảo vệ rau, hoa và cây cảnh trong suốt mùa sinh trưởng.

Nguồn: Times of India