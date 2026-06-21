Từ 1/7, người dân có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội thuộc nhóm này được miễn phí 100% khoản phí đặc biệt

Việc mở rộng diện hỗ trợ của HĐND TP. Hà Nội được đánh giá là giải pháp thiết thực, giúp người dân giảm gánh nặng tài chính.

Gửi câu hỏi đến Bảo hiểm xã hội TP.Hà Nội thông qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Hoàng Anh Chí (Hà Nội) cho biết đã nhập ngũ năm 2004 theo lệnh gọi thanh niên lên đường bảo vệ tổ quốc. Năm 2008, ông được chuyển quân nhân chuyên nghiệp. Năm 2016, ông nhận quyết định phục viên và năm 2017 được kết nạp hội viên Hội Cựu chiến binh.

Ông Chí Anh hỏi, ông có phải cựu chiến binh và thuộc đối tượng được Nhà nước cấp thẻ BHYT không?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội trả lời như sau:

Việc ông có thuộc đối tượng cựu chiến binh hay không, đề nghị ông căn cứ vào hồ sơ khi ông đã hoàn thành nhiệm vụ tại ngũ, xuất ngũ, phục viên, nghỉ hưu tại địa phương, do cơ quan quân sự xã, phường, thị trấn nơi cựu chiến binh đang cư trú chủ trì, phối hợp với Hội Cựu chiến binh cùng cấp xác nhận.

Căn cứ điểm e khoản 3 Điều 12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT năm 2024 quy định, cựu chiến binh thuộc nhóm đối tượng do ngân sách nhà nước đóng BHYT.

Theo quy định tại điểm o khoản 4 Điều 4 Nghị quyết số 17/2026/NQ-HĐND ngày 02/6/2026 của HĐND TP. Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 19/2025/NQ-HĐND ngày 09/7/2025 của HĐND TP. Hà Nội quy định nội dung, mức hỗ trợ đóng BHXH, BHYT cho các đối tượng chính sách xã hội của TP. Hà Nội có hiệu lực từ ngày 01/7/2026: Người thuộc hội viên hội cựu chiến binh sẽ được ngân sách Thành phố hỗ trợ 100% mức đóng BHYT (chính sách này dành cho các đối tượng thường trú tại Hà Nội có nhu cầu được hỗ trợ).

Do đó, việc cấp thẻ BHYT được thực hiện theo danh sách do cơ quan có thẩm quyền lập và quản lý theo quy định hiện hành.

Ảnh minh hoạ

Ngoài người thuộc hội cựu chiến binh, Nghị quyết số 17/2026/NQ-HĐND của HĐND TP. Hà Nội cũng quy định thành phố hỗ trợ 100% mức đóng BHYT đối với nhiều nhóm đối tượng đặc thù chưa thuộc diện tham gia BHYT bắt buộc và chưa có thẻ BHYT như: người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi; nhân viên chăn nuôi thú y; cộng tác viên dân số; người dân xã đảo Minh Châu; người sinh sống, làm việc, được nuôi dưỡng, chăm sóc trong các tổ chức, cơ sở từ thiện, tôn giáo; cựu công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong; người được UBND Thành phố Hà Nội công nhận danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội chưa thuộc diện tham gia BHYT bắt buộc.

Đáng chú ý, Hà Nội tiếp tục hỗ trợ thêm 70% mức đóng BHYT đối với người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo chuẩn của Thành phố và nạn nhân bom mìn vật nổ sau chiến tranh.

Thành phố cũng hỗ trợ thêm 50% mức đóng BHYT đối với học sinh, sinh viên thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình; nhân viên y tế thôn, bản; cô đỡ thôn, bản; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Mức hỗ trợ thêm 50% cũng áp dụng đối với Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân ưu tú và nạn nhân theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người trong thời gian 01 năm kể từ khi được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Việc mở rộng diện hỗ trợ được đánh giá là giải pháp thiết thực nhằm tăng độ bao phủ BHYT, tạo điều kiện để nhiều người dân được tiếp cận chính sách chăm sóc sức khỏe, giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh, đặc biệt đối với các nhóm yếu thế và người có hoàn cảnh khó khăn.