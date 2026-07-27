HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

TPHCM: 5 nạn nhân vụ cháy quán ăn trên đường Ngô Đức Kế đều tử vong

Anh Nhàn
|

Sau hơn hai tuần được điều trị tích cực, nạn nhân cuối cùng trong vụ cháy quán ăn trên đường Ngô Đức Kế (TPHCM) đã tử vong do bỏng quá nặng. Như vậy, vụ hỏa hoạn đã cướp đi sinh mạng của 5 trong tổng số 6 nạn nhân.

Ngày 27/7, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy xác nhận cả 5 nạn nhân bị bỏng nặng trong vụ cháy xảy ra tại một quán ăn trên đường Ngô Đức Kế, phường Bình Thạnh, TPHCM đều tử vong dù được các bác sĩ tích cực điều trị. Nạn nhân cuối cùng, sinh năm 1996, qua đời vào chiều 26/7 sau nhiều ngày chống chọi với vết bỏng nghiêm trọng.

Trước đó vào tối 11/7, vụ hỏa hoạn bùng phát tại quán ăn ở số 56 đường Ngô Đức Kế khiến 6 người bị bỏng và ngạt khói.

Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Ảnh: BVCC.

Các nạn nhân ban đầu được đưa đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu , trong đó nhiều người bị bỏng độ 2, độ 3 trên diện rộng, kèm tổn thương đường hô hấp và sốc bỏng. Sau đó, 5 trường hợp nguy kịch được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị.

Một bệnh nhân bị thương nhẹ được điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã hồi phục và xuất viện . Như vậy, vụ cháy đã khiến 5 trong tổng số 6 nạn nhân thiệt mạng.

Lực lượng chức năng cho biết khu vực xảy ra cháy chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, tạo cột khói lớn và lan rộng. Sau khi nhận được tin báo, các đơn vị chữa cháy đã khẩn trương có mặt để khống chế đám cháy, ngăn lửa lan sang khu vực lân cận.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Hai lô mỹ phẩm tắm gội bị thu hồi khẩn
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

01:38
SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

00:50
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

01:04
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại