Bà Tống Mỹ Linh thích ăn 1 loại quả mà chợ Việt có nhiều

Dù từng mắc và phải trải qua các cuộc phẫu thuật để điều trị ung thư, bà Tống Mỹ Linh vẫn sống thọ đến 106 tuổi. Điều đáng nói là tận đến khi cuối đời, nhan sắc xinh đẹp của phu nhân Tưởng Giới Thạch vẫn được duy trì.

Theo hồi ức của bác sĩ riêng cho Tống Mỹ Linh tại Đài Loan, đến cuối đời bà Tống vẫn sở hữu hàm răng chắc khỏe, tóc không bạc hoàn toàn, dài đến thắt lưng. Đặc biệt da bà vẫn hồng hào, sáng bóng.

Theo hồi ức của bác sĩ riêng cho Tống Mỹ Linh tại Đài Loan, đến cuối đời bà Tống vẫn sở hữu hàm răng chắc khỏe, tóc không bạc hoàn toàn...

Vốn dĩ bà Tống không phải người có sức khỏe tốt, bà từng được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú năm 40 tuổi, đồng thời bà là người có cơ địa dễ dị ứng. Để có được sức khỏe tốt và duy trì tuổi thọ cao, bà Tống đã xây dựng cho bản thân một thói quen ăn uống rất kỹ lưỡng.

Hàng ngày bà thường chia nhỏ các bữa ăn, thường là 5 bữa/ngày, cân đối giữa bữa có thịt và bữa nhiều rau. Mỗi lần chỉ ăn vừa đủ, dù có thích cũng không ăn nhiều. Việc chia nhỏ ăn uống và ăn không quá no mỗi bữa cũng có lợi cho sức khỏe dạ dày. Hơn nữa, việc ăn quá nhiều trong một lúc cũng có thể gây béo phì và lão hóa sớm.

Đặc biệt, bà Tống rất chú trọng đến việc ăn trái cây, rau xanh vì chúng giàu vitamin và chất chống oxy hóa. Một trong những loại quả góp phần thúc đẩy chống lão hóa ở bà Tống Mỹ Linh đó là kiwi.

Bà Tống rất chú trọng đến việc ăn trái cây, rau xanh vì chúng giàu vitamin và chất chống oxy hóa.

Theo Sohu, kiwi là loại trái cây tươi bắt buộc phải luôn có sẵn trong dinh thự của bà Tống. Bà rất thích kiwi vì loại trái cây cận nhiệt đới này rất giàu chất xơ, khoáng chất thiết yếu và lượng vitamin C dồi dào. Vitamin C giúp sản xuất collagen, liên kết các cấu trúc cơ thể với nhau (mô liên kết, sụn khớp, dây chằng..), làm cho làn da săn chắc, chống chảy xệ. Không những thế, trong quả kiwi còn có chứa hơn 80 hoạt chất sinh học thiên nhiên giúp làm đẹp da.

Bác sĩ trong dinh thự của Tống Mỹ Linh từng nói: "Lợi ích của việc ăn nhiều kiwi là dinh dưỡng của nó có thể làm đẹp và giữ cho làn da luôn trắng sáng, không có nếp nhăn".

Ngày nay, kiwi là loại quả ngày càng phổ biến ở nước ta, có bán nhiều ở các chợ. Do đó, các chị em có thể tìm mua ăn để nhận về công dụng chống lão hóa giống như bà Tống.

Phụ nữ chăm chỉ ăn quả kiwi sẽ nhận được những lợi ích gì?

1. Giúp duy trì sức khỏe đường ruột



Kiwi là một nguồn chất xơ tuyệt vời, phần lớn chất xơ của nó nằm ở vỏ, vì vậy chuyên gia khuyên bạn chỉ cần rửa sạch và cắt thành từng lát nhỏ chứ không nên gọt vỏ kiwi. Chất xơ này giúp quá trình tiêu hóa của bạn diễn ra suôn sẻ. Giảm đầy hơi và khó chịu về tiêu hóa.



Và hơn thế nữa - kiwi giúp giữ cân bằng đường ruột của bạn. Kiwi có nhiều prebiotic, cần thiết cho men vi sinh hoặc vi khuẩn có lợi đường ruột.

2. Giàu vitamin C



Cam được đánh giá cao nhất khi nói đến vitamin C. Nhưng một quả kiwi còn cung cấp nhiều chất dinh dưỡng này hơn hai quả cam.

Vitamin C giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn để có thể chống lại bệnh tật. Đồng thời, giúp cơ thể hấp thụ chất sắt mà bạn cần để tạo ra các tế bào hồng cầu, để oxy có thể di chuyển đến các cơ quan và mô.

Đặc biệt, vitamin C tạo ra collagen trong da, giúp vết thương mau lành và giữ cho làn da của bạn trông trẻ đẹp hơn.

3. Cung cấp vitamin E



Vitamin E là một chất dinh dưỡng quan trọng cho hệ thống miễn dịch và sức khỏe tim mạch của bạn. Vitamin E giúp mở rộng mạch máu, giảm nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ. Một quả kiwi chứa 7% lượng vitamin E được khuyến nghị hàng ngày cho bạn.

Các nghiên cứu cho thấy vitamin E trong kiwi có khả năng sinh học rất cao nên cơ thể có thể dễ dàng tiêu hóa, xử lý. Để có thể nạp đủ lượng vitamin E khuyến nghị hàng ngày, hãy thêm các loại hạt, dầu hạt vào chế độ ăn uống của bạn.

4. Khả năng chống oxy hóa

Vì chứa vitamin C và vitamin E nên kiwi cũng là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa tuyệt vời. Những chất dinh dưỡng này chống lại tổn thương tế bào do các gốc tự do gây ra, đến từ tia nắng mặt trời, ô nhiễm không khí và cuộc sống hàng ngày.

Ăn thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như kiwi có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh, bao gồm một số bệnh ung thư và bệnh tim.

5. Ổn định đường huyết

Trong quả kiwi có chứa lượng crom dồi dào, chất này có thể kích thích tế bào sản xuất insulin từ đó rất có lợi trong việc điều trị bệnh tiểu đường. Thêm vào đó, chất inositol dồi dào trong trái kiwi có thể điều chỉnh sự chuyển hóa đường, do đó làm giảm lượng đường trong máu.

Lưu ý:

- Kiwi có tính lạnh, những người tỳ vị hư yếu dễ bị đau bụng, tiêu chảy nếu ăn quá nhiều.

- Người gặp các vấn đề về lá lách, dạ dày thì không nên ăn quả kiwi. Vì có thể dẫn đến các triệu chứng đau bụng, trào ngược axit và ợ chua.