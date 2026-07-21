Tin xe 21/7: Hyundai Palisade 2027 lộ diện, Mazda ấp ủ xe thể thao mới

Hyundai Palisade 2027 xuất hiện tại Việt Nam trước ngày bán, Geely Coolray 2026 thay đổi đáng kể, Mazda hé lộ kế hoạch phát triển mẫu xe thể thao hoàn toàn mới.

Hyundai Palisade 2027 xuất hiện tại Việt Nam trước ngày mở bán

Hyundai Palisade 2027 đã xuất hiện tại Việt Nam khi Hyundai Thành Công trưng bày phiên bản hybrid cùng Hyundai Tucson Hybrid tại một trung tâm thương mại. Đây được xem là bước chuẩn bị trước khi bộ đôi SUV chính thức được mở bán vào cuối năm nay.

Đồng thời, các đại lý cũng đã bắt đầu nhận đặt cọc cho mẫu xe mới. Theo thông tin từ đại lý, Hyundai Palisade 2027 sẽ có ba phiên bản gồm Prestige G2.5L, Calligraphy G2.5L và Calligraphy G2.5L Turbo Hybrid với giá dự kiến lần lượt khoảng 1,5 tỷ đồng, 1,6 tỷ đồng và 1,7 tỷ đồng.

Phiên bản được đưa về Việt Nam là bản nâng cấp giữa vòng đời, sở hữu thiết kế vuông vức hơn với lưới tản nhiệt cỡ lớn, cụm đèn LED trước sau mới, cột A và C dựng thẳng hơn, đồng thời chiều dài tăng lên 5.060 mm và trục cơ sở đạt 2.970 mm.

Nội thất vẫn có cấu hình 7 hoặc 8 chỗ, nổi bật với cụm màn hình kép 12,3 inch, hệ thống âm thanh Bose 14 loa, Hyundai Digital Key 2, sạc USB-C 100 W và sạc không dây Qi.

Xe có hai lựa chọn động cơ. Bản máy xăng 2.5L tăng áp cho công suất 218 mã lực, mô-men xoắn 422 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp. Trong khi đó, phiên bản hybrid sử dụng động cơ xăng kết hợp mô-tơ điện 73 mã lực, pin 1,65 kWh, cho tổng công suất 334 mã lực, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 7,69 lít/100 km và phạm vi hoạt động hơn 1.000 km với bình nhiên liệu 72 lít. Mẫu SUV còn được bổ sung các công nghệ như E-EHA, e-DTVC, Stay Mode cùng gói an toàn hỗ trợ lái nâng cao.

Geely Coolray 2026 kết hợp thiết kế cũ với nội thất mới

Geely Coolray 2026 đánh dấu bước mở rộng của Geely tại Indonesia sang phân khúc xe sử dụng động cơ đốt trong sau thời gian chỉ phân phối các mẫu xe điện hóa.

Đây cũng là mẫu xe chạy xăng đầu tiên của hãng tại thị trường này và đồng thời là xe nhập khẩu nguyên chiếc đầu tiên của Geely tại Indonesia với nguồn cung từ Malaysia.

Phiên bản mới sử dụng cách kết hợp giữa ngoại thất của Proton X50 đời đầu và nội thất của bản nâng cấp mới, tiếp tục áp dụng công thức từng xuất hiện trên Coolray dành cho thị trường Nam Phi.

Ở ngoại thất, xe vẫn giữ cụm đèn pha, đèn hậu cỡ lớn cùng vị trí gắn biển số phía sau như Proton X50 thế hệ đầu nhưng được bổ sung cánh gió mui cỡ lớn, cản trước hình chữ X, lưới tản nhiệt kiểu thác nước và bộ mâm hợp kim 18 inch sơn đen bóng.

Trong khi đó, khoang nội thất gần như giữ nguyên thiết kế của Proton X50 mới với bảng đồng hồ kỹ thuật số 8,88 inch, màn hình trung tâm 14,6 inch, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, cửa sổ trời toàn cảnh, sạc không dây Qi, camera 360 độ có chức năng quan sát xuyên gầm cùng các hệ thống hỗ trợ lái như phanh khẩn cấp tự động và kiểm soát hành trình thích ứng.

Geely Coolray 2026 sử dụng động cơ xăng tăng áp BHE15-EFZ 1.5L 4 xi-lanh, công suất 181 mã lực và mô-men xoắn 290 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp cùng hệ dẫn động cầu trước.

Xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 7,6 giây, đạt tốc độ tối đa 200 km/h và mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 6,5 lít/100 km. Mẫu SUV dự kiến chính thức ra mắt tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2026 khai mạc ngày 29/7.

Mazda hé lộ kế hoạch phát triển xe thể thao mới

Mazda đang thu hút sự chú ý khi hai bằng sáng chế mới bị rò rỉ, hé lộ kế hoạch phát triển một mẫu xe thể thao mới với thiết kế cửa cánh bướm. Dù tài liệu chưa xác nhận tên xe, các bản phác thảo cho thấy đây là mẫu mui trần nhỏ gọn.

Nhiều ý kiến cho rằng dự án có thể liên quan đến Mazda MX-5 thế hệ mới hoặc phiên bản thương mại của mẫu concept Iconic SP.

Một trong hai bằng sáng chế tập trung vào cơ cấu cửa cánh bướm. Thiết kế này sử dụng bản lề đặc biệt, bố trí trụ A gần khu vực giảm xóc để cửa mở theo kiểu lật lên trên, tương tự một số mẫu xe hiệu năng cao.

Mazda cũng bổ sung các thanh giằng gia cường và khung kim loại dập nhằm tăng độ cứng thân xe trong khi vẫn tối ưu trọng lượng. Bằng sáng chế thứ hai mô tả cấu trúc hấp thụ và phân tán lực va chạm qua khoang động cơ và bậc cửa nhằm nâng cao khả năng bảo vệ hành khách.

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở cấu hình hệ truyền động. Các bản vẽ cho thấy xe sử dụng động cơ bốn xi-lanh đặt dọc truyền thống thay vì động cơ xoay từng xuất hiện trên mẫu concept Iconic SP.

Chi tiết này làm dấy lên nhận định rằng Mazda có thể chuyển hướng phát triển sang động cơ bốn xi-lanh cho mẫu xe thể thao tương lai. Tuy nhiên, tài liệu vẫn chưa xác nhận kế hoạch sản xuất cuối cùng cũng như tên thương mại của mẫu xe, trong khi khả năng Mazda xây dựng một nền tảng chung cho cả MX-5 và Iconic SP vẫn được để ngỏ.