VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 145 km/sạc, cốp rộng hơn Honda SH Mode

VinFast vừa ra mắt mẫu xe máy điện mới mang tên Kinet, hướng đến khách hàng yêu thích phong cách thể thao và hiện đại.

VinFast Kinet dùng pin LFP, tốc độ tối đa 90 km/h và còn hỗ trợ đổi pin.

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