VinFast Kinet dùng pin LFP, tốc độ tối đa 90 km/h và còn hỗ trợ đổi pin.
VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 145 km/sạc, cốp rộng hơn Honda SH Mode
Văn Chế |
VinFast vừa ra mắt mẫu xe máy điện mới mang tên Kinet, hướng đến khách hàng yêu thích phong cách thể thao và hiện đại.
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Theo Thanh niên Việt Copy link
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