Đối thủ Toyota Alphard ra mắt thế hệ mới: Dùng hybrid E-Power, nội thất như khoang thương gia

Nissan Elgrand thế hệ thứ tư vừa ra mắt, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng với hệ truyền động hybrid E-Power mới. Đây là sự thay đổi lớn khi loại bỏ động cơ xăng truyền thống, mang đến trải nghiệm lái hiện đại và thân thiện môi trường hơn.

Nissan Elgrand thế hệ mới ra mắt: Dùng hybrid E-Power, nội thất như khoang thương gia.

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