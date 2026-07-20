Nissan Elgrand thế hệ mới ra mắt: Dùng hybrid E-Power, nội thất như khoang thương gia.
Đối thủ Toyota Alphard ra mắt thế hệ mới: Dùng hybrid E-Power, nội thất như khoang thương gia
Văn Chế |
Nissan Elgrand thế hệ thứ tư vừa ra mắt, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng với hệ truyền động hybrid E-Power mới. Đây là sự thay đổi lớn khi loại bỏ động cơ xăng truyền thống, mang đến trải nghiệm lái hiện đại và thân thiện môi trường hơn.
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Theo Đời sống pháp luật Copy link
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