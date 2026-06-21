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Thử nghiệm thành công bước đầu vắc-xin ung thư mới ở Ireland

Anh Thư
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Một thử nghiệm mới ở Ireland đã cung cấp bằng chứng tiền lâm sàng đầu tiên cho thấy hiệu quả của vắc-xin mRNA lên một loại ung thư nguy hiểm.

Theo News Medical, một nghiên cứu do Đại học Y khoa và Khoa học sức khỏe RCSI (Ireland) chủ trì đã chứng minh một phương pháp tiếp cận mới trong phát triển vắc-xin trị ung thư.

Đó là một loại vắc-xin nhắm mục tiêu vào u nguyên bào thần kinh. Mặc dù đã có những tiến bộ trong điều trị, u nguyên bào thần kinh vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do ung thư ở trẻ em, chiếm 15% tổng số ca tử vong ở trẻ em.

Mỗi năm có từ 5 đến 10 trường hợp được chẩn đoán mắc bệnh này ở Ireland, với 80% bệnh nhân không có đáp ứng đáng kể với các phương pháp điều trị hiện tại.

Thử nghiệm thành công bước đầu vắc-xin ung thư mới ở Ireland - Ảnh 1.

Vắc-xin ung thư mới hứa hẹn giúp chống lại bệnh u nguyên bào thần kinh, một dạng ung thư nguy hiểm ở trẻ em - Ảnh minh họa: ALCIMED

Các nhà nghiên cứu đã áp dụng một phương pháp mới để phát triển loại vắc-xin này, dựa trên các hạt tự lắp ráp siêu nhỏ gọi là hạt nano peptide.

Các hạt nano này được thiết kế để nhắm mục tiêu vào Glypican 2 (GPC2), một loại protein được tìm thấy trên bề mặt tế bào u nguyên bào thần kinh.

Thử nghiệm bước đầu tại phòng thí nghiệm cho thấy vắc-xin này đã giúp hệ thống miễn dịch nhận biết và chống lại bệnh ung thư. Nó làm chậm sự phát triển của khối u trong các mô hình tiền lâm sàng từ 10-11 ngày và giảm đáng kể kích thước khối u đến 70%.

Vì GPC2 cũng xuất hiện trong một số loại ung thư khác, phương pháp này có tiềm năng được điều chỉnh để điều trị nhiều loại khối u hơn, đánh dấu một bước tiến quan trọng cho các liệu pháp miễn dịch ung thư trong tương lai.

Các kết quả vừa được công bố trên tạp chí khoa học Molecular Therapy Oncology.

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