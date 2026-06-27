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Thu hồi số tiếp nhận mỹ phẩm của nhiều thương hiệu nổi tiếng

D.Thu
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Gần 300 số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm của 21 doanh nghiệp bị thu hồi theo đề nghị của doanh nghiệp do không còn nhu cầu lưu hành sản phẩm.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa thu hồi 286 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của 21 doanh nghiệp, trong đó có nhiều sản phẩm thuộc các thương hiệu quen thuộc như Johnson's, Neutrogena, Aveeno, Listerine, OGX, Lemonade, Farmstay và Focallure.

Thu hồi 286 số tiếp nhận mỹ phẩm của 21 doanh nghiệp - Ảnh 1.

Danh mục mỹ phẩm có số tiếp nhận phiếu công bố bị thu hồi. Ảnh chụp màn hình.

Quyết định số 498/QĐ-QLD được ban hành trên cơ sở đề nghị của các doanh nghiệp gửi từ tháng 2 đến tháng 3-2026. Theo Cục Quản lý Dược, các doanh nghiệp chủ động đề nghị thu hồi số tiếp nhận do không còn nhu cầu tiếp tục kinh doanh hoặc lưu hành các sản phẩm đã được công bố, không phải do phát hiện vi phạm chất lượng hay mất an toàn.

Danh mục thu hồi gồm nhiều nhóm sản phẩm như mỹ phẩm chăm sóc da, chăm sóc tóc, mỹ phẩm trang điểm, sản phẩm vệ sinh cá nhân và chăm sóc trẻ em. Các sản phẩm trải rộng từ dầu gội, dầu xả, kem dưỡng, serum, mặt nạ, kem chống nắng, son môi, kem nền, sữa rửa mặt đến nước súc miệng và kem đánh răng.

Có 21 doanh nghiệp có số tiếp nhận bị thu hồi, trong đó có Công ty TNHH JNTL Consumer Health (Việt Nam), Công ty TNHH Focallure Cosmetic (Việt Nam), Công ty CP Benice, Công ty CP MBB Retail, Công ty TNHH GDT Korea cùng nhiều doanh nghiệp khác.

Thu hồi 286 số tiếp nhận mỹ phẩm của 21 doanh nghiệp - Ảnh 2.
Thu hồi 286 số tiếp nhận mỹ phẩm của 21 doanh nghiệp - Ảnh 3.
Thu hồi 286 số tiếp nhận mỹ phẩm của 21 doanh nghiệp - Ảnh 4.

Danh sách số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm vừa bị thu hồi

Theo quy định hiện hành, Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm là căn cứ để doanh nghiệp đưa sản phẩm ra lưu hành trên thị trường. Khi không còn nhu cầu kinh doanh hoặc thay đổi danh mục, chiến lược phân phối, doanh nghiệp có thể đề nghị cơ quan quản lý thu hồi số tiếp nhận đã được cấp.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Việc thu hồi số tiếp nhận trong trường hợp này là thủ tục hành chính theo đề nghị của doanh nghiệp, không đồng nghĩa các sản phẩm bị kết luận vi phạm chất lượng hoặc không bảo đảm an toàn.

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