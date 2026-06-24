Đầu tiên tại Việt Nam: Hà Nội vừa có trung tâm chăm sóc người cao tuổi sáng đưa đi, chiều đón về Hà Linh | 24/06/2026 05:32 Báo lỗi cho Soha Người trên 60 tuổi khi đến đây sẽ được theo dõi sức khỏe chu đáo hàng ngày, không còn buồn tẻ nữa. Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn. Tags viện dưỡng lão làng hưu trí Theo Thanh niên Việt Copy link Link bài gốc Lấy link https://thanhnienviet.vn/dau-tien-tai-viet-nam-ha-noi-vua-co-trung-tam-cham-soc-nguoi-cao-tuoi-sang-dua-di-chieu-don-ve-20926062216531994.htm Đường dây nóng: 0943 113 999 Soha