Không phải Honda, Yamaha mới là cái tên gây bất ngờ với mẫu xe ga siêu tiết kiệm xăng vừa ra mắt

Yamaha vừa ra mắt mẫu xe tay ga RS NEO 2026 tại Đài Loan (Trung Quốc) với giá khoảng 66 triệu đồng. Mẫu xe này gây ấn tượng nhờ thiết kế thể thao, trọng lượng nhẹ và khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội.

Xe tay ga mới của Yamaha vừa ra mắt: Tiết kiệm xăng, thiết kế thể thao.

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