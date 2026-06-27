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4 loại cá chứa nhiều thủy ngân nhất: Thích đến mấy cũng phải hạn chế

Lam Chi
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Cá là thực phẩm giàu protein, omega-3 và nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải loại cá nào cũng nên ăn thường xuyên.

Một số loại cá có thể tích lũy lượng thủy ngân cao, nếu tiêu thụ quá nhiều trong thời gian dài có thể gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh, đặc biệt ở phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ.

Hiểu đúng về thủy ngân trong cá

Loại thủy ngân thường gặp trong cá là methylmercury. Chất này tồn tại trong môi trường nước, sau đó tích tụ dần trong cơ thể cá và tăng lên theo chuỗi thức ăn.

4 loại cá chứa nhiều thủy ngân nhất: Thích đến mấy cũng phải hạn chế - Ảnh 1.

Loại thủy ngân thường gặp trong cá là methylmercury (Ảnh minh họa).

Methylmercury được xem là một độc tố thần kinh, có thể gây tổn thương hệ thần kinh nếu cơ thể tiếp xúc với lượng lớn hoặc kéo dài. Thai nhi và trẻ nhỏ là những đối tượng nhạy cảm nhất với loại độc chất này.

Các dấu hiệu ngộ độc thủy ngân có thể bao gồm:

  • Tê bì tay chân
  • Yếu cơ
  • Mất phối hợp vận động
  • Khó nói hoặc giảm thính lực
  • Khó đi lại
  • Chậm phát triển ở trẻ em

Hàm lượng thủy ngân trong cá thường được tính bằng đơn vị phần triệu (ppm). Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), mức methylmercury tối đa được phép trong cá dùng làm thực phẩm là 1 ppm. Trên thực tế, phần lớn các loại cá có hàm lượng methylmercury dao động từ dưới 0,01 ppm đến khoảng 0,5 ppm. Tuy nhiên, việc thường xuyên ăn nhiều cá, đặc biệt là các loài có hàm lượng thủy ngân cao, vẫn có thể khiến thủy ngân tích tụ dần trong cơ thể theo thời gian.

4 loại cá chứa nhiều thủy ngân nhất

Medicine Net đã liệt kê danh sách 4 loại cá chứa nhiều thủy ngân nhất mà mọi người nên hạn chế tiêu thụ, phụ nữ mang thai nên tránh hoàn toàn, đó là:

1. Cá thu vua (mức thủy ngân: 0,73 ppm)

4 loại cá chứa nhiều thủy ngân nhất: Thích đến mấy cũng phải hạn chế - Ảnh 2.

Cá thu vua (Ảnh minh họa).

Đây là một trong những loài cá có hàm lượng methylmercury cao nhất. Do nằm ở vị trí cao trong chuỗi thức ăn nên cá thu vua tích lũy nhiều thủy ngân hơn hầu hết các loại cá khác.

2. Cá mập (mức thủy ngân: 0,979 ppm)

Cá mập có tuổi thọ dài và thường săn các loài cá nhỏ hơn, khiến lượng thủy ngân tích tụ trong cơ thể tăng dần theo thời gian. Đây là lý do cá mập luôn nằm trong nhóm cá có nguy cơ phơi nhiễm thủy ngân cao nhất.

3. Cá kiếm (mức thủy ngân: 0,995 ppm)

Cá kiếm là món ăn được nhiều người yêu thích nhờ phần thịt chắc và ít xương. Tuy nhiên, loài cá săn mồi cỡ lớn này cũng nổi tiếng vì chứa hàm lượng methylmercury cao.

4. Cá ngói (mức thủy ngân: 1,123 ppm)

4 loại cá chứa nhiều thủy ngân nhất: Thích đến mấy cũng phải hạn chế - Ảnh 3.

Cá ngói (Ảnh minh họa).

Không phổ biến tại Việt Nam nhưng cá ngói, đặc biệt là các loài sống ở vùng Vịnh Mexico của Mỹ, được xếp vào nhóm cá có mức thủy ngân rất cao.

Nếu đã ăn nhiều cá chứa nhiều thủy ngân thì phải làm sao?

Nếu bạn từng ăn các loại cá nhiều thủy ngân thường xuyên trong thời gian dài, không nên quá hoang mang.

Các chuyên gia cho biết ngộ độc thủy ngân do chế độ ăn ở người trưởng thành không phải tình trạng quá phổ biến. Tuy nhiên, nếu xuất hiện các triệu chứng bất thường hoặc đang mang thai, bạn nên trao đổi với bác sĩ để được đánh giá và xét nghiệm khi cần thiết.

Điều quan trọng là không tự chẩn đoán ngộ độc thủy ngân dựa trên thông tin trên mạng, bởi nhiều triệu chứng có thể xuất phát từ những nguyên nhân sức khỏe khác.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng lợi ích của việc ăn cá vẫn vượt trội hơn nguy cơ nếu lựa chọn đúng loại cá. Cách tốt nhất là ưu tiên các loại cá ít thủy ngân như cá hồi, cá mòi, cá rô phi, cá tuyết, tôm, cua, sò điệp… và hạn chế những loài cá săn mồi kích thước lớn để bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Nguồn: Medicine Net, Everyday Health

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