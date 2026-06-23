Honda ra mắt ô tô điện giá rẻ mới: Có nút tăng tốc đặc biệt, chạy 320km/lần sạc

Mùa hè này, Honda chính thức giới thiệu mẫu Super-N tại châu Âu, đánh dấu bước ngoặt khi người dùng có thể sở hữu xe điện mới tinh từ đại lý chính hãng với mức giá cực kỳ hấp dẫn.





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