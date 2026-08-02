Thông tin quan trọng liên quan bảo hiểm xã hội, toàn thể người dân đặc biệt chú ý

Cơ quan Công an tỉnh Bắc Ninh và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đưa ra khuyến cáo đặc biệt quan trọng tới toàn thể người dân.

Công an tỉnh Bắc Ninh ngày 2/8/2026 cho biết, thời gian gần đây, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ghi nhận tình trạng một số đối tượng mạo danh cán bộ BHXH để tiếp cận người dân, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi. Việc này gây ảnh hưởng đến quyền lợi và an toàn tài chính của người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, bảo hiểm y tế.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Bắc Ninh) vừa phát đi thông báo khẩn, cảnh báo người dân cài đặt "thẻ BHXH điện tử" nhằm chiếm quyền điều khiển điện thoại và trộm cắp tiền trong tài khoản ngân hàng.

Theo cơ quan Công an Bắc Ninh, lợi dụng sự phát triển của các dịch vụ công trực tuyến và nhu cầu đồng bộ dữ liệu cá nhân, các đối tượng lừa đảo đã giăng bẫy người dân qua các bước vô cùng tinh vi. Cụ thể, kịch bản lừa đảo bước đầu là giả danh nhân viên BHXH để tiếp cận. Các đối tượng gọi điện hoặc nhắn tin cho nạn nhân, tự xưng là cán bộ, nhân viên của cơ quan BHXH. Chúng thông báo với nạn nhân về việc cần phải cập nhật, đồng bộ dữ liệu sang "thẻ BHXH điện tử" nhằm tạo lý do hợp lý và gây tâm lý gấp gáp.

Sau đó, bọn chúng dẫn dụ ấn vào đường link lừa đảo và tải phần mềm độc hại. Kẻ gian sẽ gửi các đường link lạ, yêu cầu nạn nhân truy cập để tải ứng dụng BHXH giả mạo. Thậm chí, chúng còn hướng dẫn nạn nhân cài đặt các phần mềm điều khiển thiết bị từ xa như TeamViewer, AnyDesk.

BHXH Việt Nam KHÔNG BAO GIỜ gọi điện, nhắn tin hay gửi đường link yêu cầu người dân cài đặt "thẻ BHXH điện tử" - Ảnh minh họa: VPG

Bước 3 là thu thập thông tin cá nhân và mã xác thực OTP. Sau khi cài đặt ứng dụng, chúng tiếp tục yêu cầu nạn nhân cung cấp hàng loạt thông tin cá nhân quan trọng như: Ảnh chụp Căn cước công dân (CCCD), ảnh chụp khuôn mặt, thông tin tài khoản ngân hàng và đặc biệt là mã xác thực OTP.

Bước cuối cùng trong kịch bản là bọn chúng sẽ chiếm quyền điều khiển và chiếm đoạt tài sản. Bằng việc lợi dụng phần mềm độc hại đã được cài đặt và các thông tin bảo mật nạn nhân vừa cung cấp, đối tượng lừa đảo sẽ chiếm quyền điều khiển điện thoại từ xa. Từ đó, chúng bí mật truy cập vào ứng dụng ngân hàng của nạn nhân và thực hiện các lệnh chuyển tiền trái phép để chiếm đoạt toàn bộ tài sản.

Trước tình hình tội phạm mạng diễn biến phức tạp, cơ quan Công an và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đưa ra khuyến cáo đặc biệt quan trọng tới toàn thể người dân:

Cơ quan BHXH Việt Nam KHÔNG BAO GIỜ gọi điện, nhắn tin hay gửi đường link yêu cầu người dân cài đặt "thẻ BHXH điện tử".

Cơ quan chức năng KHÔNG YÊU CẦU cung cấp mã OTP, mật khẩu hoặc các thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng của công dân.

Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác. Tuyệt đối không truy cập vào các đường link lạ, không tải các ứng dụng không rõ nguồn gốc và không cung cấp thông tin cá nhân, mã bảo mật cho bất kỳ ai. Khi nhận được các cuộc gọi, tin nhắn có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần nhanh chóng trình báo cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ và xử lý kịp thời.