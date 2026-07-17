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Thông báo quan trọng tới tất cả người dân khi mua bán xe cũ

Duy Anh
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Nếu mua phải phương tiện có nguồn gốc bất hợp pháp, người mua không chỉ mất tiền mua xe mà còn có nguy cơ bị tạm giữ phương tiện để phục vụ công tác điều tra.

Nhu cầu mua ô tô, xe máy cũ ngày càng tăng do giá thành phù hợp với điều kiện kinh tế của nhiều người dân.

Tuy nhiên, lợi dụng tâm lý muốn mua xe giá rẻ, nhiều đối tượng đã đưa vào lưu thông các phương tiện có nguồn gốc bất hợp pháp, sử dụng thủ đoạn đục sửa số khung, số máy để hợp thức hóa giấy tờ, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người mua.

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Những việc người dân nên làm trước khi mua xe cũ (Ảnh: Công an Quảng Ninh|).

Theo Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh, loại phương tiện này thường được gọi là xe "mẹ bồng con" - xe sử dụng giấy đăng ký hợp pháp của một phương tiện nhưng số khung, số máy trên xe đã bị tẩy xóa, đục sửa, cắt hàn hoặc thay thế từ phương tiện khác, thậm chí là xe nhập lậu hoặc xe do phạm tội mà có.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh đã tiếp nhận 65 trưng cầu giám định đối với 772 phương tiện các loại. Qua công tác giám định số khung, số máy, các giám định viên đã phát hiện nhiều trường hợp phương tiện có dấu hiệu bị tẩy xóa, đục sửa hoặc cắt hàn số khung, số máy nhưng vẫn trùng khớp với thông tin trên giấy đăng ký xe. Đây là thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu nguồn gốc thực sự của phương tiện và qua mặt người mua.

Thực tế cho thấy, nhiều người chỉ phát hiện chiếc xe mình mua là xe "mẹ bồng con" khi thực hiện thủ tục sang tên hoặc khi phương tiện bị cơ quan chức năng kiểm tra. Khi đó, không chỉ mất tiền mua xe mà người mua còn có nguy cơ bị tạm giữ phương tiện để phục vụ công tác điều tra, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân.

Để tránh mua phải phương tiện không rõ nguồn gốc, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân:

Thông báo quan trọng tới tất cả người dân khi mua bán xe cũ - Ảnh 2.

Quá trình này sẽ được lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra, đối chiếu số khung, số máy với hồ sơ quản lý, qua đó kịp thời phát hiện các phương tiện có dấu hiệu bị làm giả hoặc thay đổi kết cấu.

Người dân cũng nên giao dịch trực tiếp với chủ sở hữu hợp pháp hoặc các cơ sở kinh doanh xe cũ có uy tín; hạn chế mua bán tại những địa điểm không rõ ràng, không xác minh được nguồn gốc phương tiện. Đặc biệt, cần cảnh giác với các lời quảng cáo như "bao tranh chấp", "xe giấy tờ đầy đủ nhưng không sang tên", "chỉ viết giấy tay". Đây là những dấu hiệu tiềm ẩn rủi ro rất lớn, bởi việc né tránh sang tên thường nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của phương tiện.

Mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, tìm hiểu kỹ thông tin trước khi quyết định mua xe đã qua sử dụng. Việc lựa chọn phương tiện có nguồn gốc rõ ràng, thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định không chỉ bảo vệ quyền lợi của chính mình mà còn góp phần ngăn chặn hoạt động tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

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Tags

ô tô

xe máy

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