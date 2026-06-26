Thi hành lệnh bắt tạm giam Đặng Thị Kim Ngân SN 2004 liên quan đến hơn 3.500 tài khoản ngân hàng

Đặng Thị Kim Ngân cùng đồng bọn đã thu thập, trao đổi, mua bán hơn 3.500 tài khoản ngân hàng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết trên báo Tiền Phong rằng đã triệt phá thành công một đường dây quy mô lớn chuyên thu mua và phân phối tài khoản ngân hàng trái phép.

Lực lượng chức năng đã hoàn tất thủ tục tống đạt quyết định khởi tố bị can, đồng thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với 12 đối tượng liên quan đến vụ án “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Đường dây tội phạm này được xác định hoạt động liên tỉnh, trải rộng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và nhiều địa phương lân cận.

Các đối tượng trong đường dây. Ảnh: CA Vĩnh Long

Báo Công an nhân dân trích dẫn kết quả đấu tranh khai thác từ cơ quan điều tra cho thấy, băng nhóm này đã bắt đầu thiết lập hệ thống và vận hành đường dây từ năm 2023 đến nay. Thủ đoạn của các đối tượng là tìm cách thu thập, trao đổi và mua bán lại các thông tin tài khoản ngân hàng của người dân.

Mỗi tài khoản được các đối tượng giao dịch, mua bán với mức giá dao động khá rẻ, chỉ từ 50.000 đến 150.000 đồng/tài khoản. Mục đích của việc thu mua số lượng lớn tài khoản này là để cung cấp cho các tổ chức đứng sau các trang web đánh bạc trực tuyến.

Tính đến thời điểm bị triệt phá, tổng số lượng tài khoản ngân hàng bị các đối tượng mua bán, trao đổi trái phép đã lên tới hơn 3.500 tài khoản.

Theo VTV, cơ quan công an đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 4 bị can:

Lữ Gia Kính (sinh năm 2002, ngụ xã Nhuận Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long).

Trần Gia Kiệt (sinh năm 2004, ngụ xã Nhuận Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long).

Đặng Thị Kim Ngân (sinh năm 2004, ngụ xã Nhuận Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long).

Nguyễn Tấn Tài (sinh năm 2004, ngụ phường Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long).

Ảnh: CA Vĩnh Long

Đối với 8 bị can còn lại giữ vai trò đồng phạm, giúp sức, cơ quan chức năng đã áp dụng biện pháp lệnh cấm rời khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra mở rộng gồm có: Tô Thị Yến Linh, Lê Thị Bích Châu, Lê Tấn Chương, Trần Nhật Trung, Hoàng Ngọc Gia Bảo, Lê Nhựt Hào, Nguyễn Văn Hiền và Đặng Quan Duy (tất cả cùng cư trú tại các địa bàn thuộc hai tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp).

Hiện tại, vụ án vẫn đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tập trung lực lượng tiếp tục đấu tranh, mở rộng làm rõ hành vi của các cá nhân và tổ chức khác có liên quan để xử lý triệt để trước pháp luật.