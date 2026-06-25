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Bắt giữ Nguyễn Thị Diệu SN 1996

Chi Chi
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Công an tỉnh Đồng Tháp phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Diệu, sinh năm 1996 có nghi vấn hoạt động môi giới mại dâm.

Nhận thấy tình hình về hoạt động mại dâm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra, nhất là hoạt động mại dâm trá hình “núp bóng” trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ: khách sạn, nhà nghỉ, cà phê, karaoke, massage… có lúc, có nơi vẫn còn tồn tại, một số quán Karaoke có tình trạng nhân viên nữ múa thoát y khiêu dâm, kích dục.

Bên cạnh đó, lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin các đối tượng chuyển hướng sử dụng mạng internet, các diễn đàn, hội, nhóm kín trên mạng xã hội để đăng tải thông tin, hình ảnh giới thiệu, tiếp thị, thỏa thuận liên quan đến hoạt động mại dâm.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an các đơn vị địa phương tăng cường công tác phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm đối với loại tội phạm, vi phạm pháp luật này.

Qua công tác nắm tình hình, trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đồng Tháp phát hiện phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Diệu, sinh năm 1996 ngụ ấp Phú Lợi A, Phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp có nghi vấn hoạt động môi giới mại dâm trên địa bàn Phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Bắt giữ Nguyễn Thị Diệu SN 1996 - Ảnh 1.

Ảnh: 01 đôi nam, nữ mua bán dâm tại phòng số 107 của nhà trọ Thành Đạt 2. Ảnh: CA Đồng Tháp

Sau thời gian theo dõi, thu thập tài liệu và xác minh hoạt động của các đối tượng, vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 04/06/2026, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp tiến hành kiểm tra tại nhà trọ Thành Đạt 2 địa chỉ đường Nguyễn Huệ, phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp thì phát hiện và bắt quả tang 03 (ba) đôi nam, nữ đang quan hệ tình dục trong tình trạng không mặc quần áo với mục đích mua bán dâm tại phòng số 106, 107 và phòng số 109 của nhà trọ Thành Đạt 2.

Tài liệu, đồ vật thu giữ, tạm giữ: 07 bao cao su, trong đó: 03 bao cao su đã qua sử dụng; 04 bao cao su chưa qua sử dụng; 03 điện thoại di động, tiền Việt Nam hơn 7.000.000 đồng. 01 Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, 01 Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự.

Kết quả làm việc 01 chủ nhà trọ, 03 người bán dâm (có 01 người môi giới mại dâm), 03 người mua dâm; đã khai nhận hành vi có liên quan đến hoạt động môi giới mại dâm và mua bán dâm.

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