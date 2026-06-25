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Chính thức: Bắt tạm giam Trương Thị Bích Trâm SN 2004 trong vụ xây dựng ‘công xưởng’ lừa đảo ở Việt Nam

Chi Chi (Tổng hợp)
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Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt giam nhiều kẻ tiếp tay cho các 'công xưởng' lừa đảo ở TPHCM.

Ngày 24/6, Công an TPHCM thông tin trên báo Vietnamnet rằng đã chính thức áp dụng biện pháp khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trương Thị Bích Trâm (sinh năm 2004, trú tại TPHCM) cùng Nguyễn Hồng Thảo Nhi (SN 1992), Phạm Thanh Sơn (SN 2000) về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”. 

Trâm được xác định là một trong những mắt xích trung gian, tiếp tay đắc lực cho các nhóm tội phạm ngoại quốc dựng “công xưởng” lừa đảo mạng ẩn náu tại Việt Nam.

Chiêu trò né tránh tinh vi của cô gái trẻ

Theo hồ sơ điều tra từ cơ quan công an, dù mới 22 tuổi nhưng Trương Thị Bích Trâm đã có những phương thức hoạt động rất tinh vi để đối phó với lực lượng chức năng. Trâm đã nhiều lần chủ động cấu kết, phối hợp với các đối tượng người nước ngoài tìm kiếm và thuê lại các căn hộ chung cư cao cấp trên địa bàn TPHCM. Mục đích của việc này là thiết lập các điểm trú ẩn an toàn, khép kín cho luồng người ngoại quốc đang cư trú bất hợp pháp.

Báo Dân Trí cho hay, để xóa dấu vết và che giấu thông tin nhân thân của mình cũng như của nhóm khách thuê, Trâm không trực tiếp lộ diện ký hợp đồng. Thay vào đó, đối tượng bỏ tiền ra thuê người khác đứng tên trên các giấy tờ pháp lý ký kết với chủ nhà.

Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị lật tẩy khi lực lượng công an tiến hành kiểm tra hành chính đột xuất các căn hộ do Trâm quản lý, phát hiện hàng loạt đối tượng nhập cảnh lậu. Bước đầu, những người nước ngoài này thừa nhận mục đích sang Việt Nam là để đầu quân vào các đường dây lừa đảo trực tuyến.

Bóc gỡ hàng loạt "công xưởng" lừa đảo trực tuyến khác

Song song với việc bắt giữ Trương Thị Bích Trâm, Cơ quan An ninh điều tra cũng triệt phá thêm nhiều đường dây tổ chức lưu trú lậu quy mô lớn với kịch bản tương tự:

Tại căn nhà trên đường Hiệp Bình: Lực lượng chức năng đột kích phát hiện 42 công dân Trung Quốc ở chui (gồm 4 người vượt biên trái phép) cùng kho thiết bị điện tử phục vụ lừa đảo mạng. Điểm tập kết này do Nguyễn Hồng Thảo Nhi (sinh năm 1992) trực tiếp đứng ra thuê, lắp đặt mạng tốc độ cao, cung ứng nhu yếu phẩm và quản lý khép kín để trục lợi bất chính.

Tại khách sạn Emerald Gold (phường Bình Dương): Cơ quan công an phát hiện ổ nhóm gồm 83 người Trung Quốc (có 23 trường hợp không có dữ liệu nhập cảnh) đang thiết lập một "tập đoàn" lừa đảo quốc tế. Địa điểm này do Phạm Thanh Sơn (sinh năm 2000) cùng đồng phạm đứng sau thuê lại, cải tạo phòng ốc, bố trí nhân viên phục vụ để chứa chấp nhóm người ngoại quốc này ẩn náu mà không thực hiện bất kỳ thủ tục khai báo tạm trú nào.

Các đối tượng. Ảnh: Bộ Công an

Ảnh: Bộ Công an


Ảnh: Bộ Công an

Cơ quan Công an làm việc với các đối tượng. Ảnh: Bộ Công an

Chiến dịch quét sạch tội phạm cư trú trái phép

Báo Pháp luật TP.HCM cho biết: Chiến dịch ra quân này nằm trong kế hoạch truy quét quyết liệt của Công an TPHCM đối với làn sóng tội phạm công nghệ cao có xu hướng dịch chuyển địa bàn hoạt động. Tính từ tháng 5/2026 đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố tổng cộng 8 vụ án hình sự với 26 bị can liên quan, giăng lưới từ các chủ cơ sở kinh doanh, quản lý khách sạn cho đến các đối tượng môi giới, trung gian cho thuê nhà như Trương Thị Bích Trâm.

Đặc biệt, trong quá trình bóc tách và mở rộng điều tra luồng người cư trú bất hợp pháp nói trên, lực lượng công an còn phát hiện và tóm gọn 6 đối tượng người nước ngoài đang bị truy nã quốc tế cố tình trà trộn, lẩn trốn tại Việt Nam.

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