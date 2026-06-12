Không quân Ấn Độ đánh giá rất cao tên lửa hành trình BrahMos trong thực chiến vào năm ngoái.

"Việc sử dụng thành công tên lửa hành trình siêu âm BrahMos đã cho phép quân đội nhanh chóng kết thúc các hoạt động chiến đấu và dẫn đến sự gia tăng mạnh mẽ đơn đặt hàng xuất khẩu loại vũ khí này", theo lời ông Alexander Maksichev - đồng Giám đốc điều hành của BrahMos Aerospace.

Theo hãng tin TASS, ông Maksichev phát biểu như trên bên lề Triển lãm Quốc phòng Hàng hải Quốc tế Fleet 2026, khi cho rằng vũ khí siêu thanh đóng vai trò then chốt trong thành công của Chiến dịch Sindur.

"Tên lửa BrahMos đóng vai trò then chốt trong thành công của Chiến dịch Sindoor diễn ra cách đây 1 năm. Trong cuộc xung đột ngắn ngủi giữa Ấn Độ và Pakistan này, một số tên lửa BrahMos đã được phóng từ máy bay chiến đấu Su-30 và theo các nguồn tin của Ấn Độ, tất cả đều trúng mục tiêu.

Kết quả của những vụ phóng tên lửa BrahMos là chiến tranh đã nhanh chóng kết thúc và một thỏa thuận tương ứng đã được ký kết", ông Maksichev nói thêm.

Tên lửa BrahMos được treo dưới bụng tiêm kích Su-30MKI.

Giám đốc điều hành của công ty nhấn mạnh, quân đội đánh giá cao hiệu quả của hệ thống trong điều kiện chiến đấu thực tế. Ông lưu ý thêm, việc sử dụng thành công tổ hợp này đã dẫn đến nhiều đơn đặt hàng và yêu cầu mới đối với BrahMos Aerospace, hoàn toàn khẳng định hiệu suất đã được nêu.

Theo báo Vzglyad, cuộc tấn công bằng tên lửa BrahMos của Ấn Độ đã làm thất bại kế hoạch tấn công của Pakistan từ phía bên kia biên giới.

Sau khi loại vũ khí này được sử dụng thành công trong Chiến dịch Sindur, đại diện từ 15 quốc gia đã bày tỏ sự quan tâm đến việc mua sắm chúng. Mùa Thu năm ngoái, Ấn Độ và Indonesia đã hoàn tất đàm phán về việc xuất khẩu các tên lửa hành trình siêu âm này.