Phát hiện bất ngờ về điện thoại ông Trump: Quảng cáo là hàng Mỹ nhưng mổ ra lại thấy "ruột máy" Trung Quốc?

Mặc dù được mô tả là chiếc điện thoại mang "giá trị Mỹ" nhưng phát hiện cho thấy chiếc Trump Phone này gần như bê nguyên từ chiếc HTC U24 Pro.

Vẻ ngoài Trump Phone nhưng lõi HTC U24 Pro

Sau màn "phẫu thuật" của iFixit, chiếc Trump Phone đình đám đã bị bóc trần bản chất thực sự: Đây chỉ là một chiếc HTC U24 Pro được "sơn son thếp vàng", hoàn toàn trống vắng những "giá trị Mỹ" cốt lõi như những gì đã được quảng cáo.

Một trong những thông điệp tiếp thị trọng tâm của chiếc Trump Phone – hay tên gọi chính thức là T1 của hãng Trump Mobile – chính là cam kết mang lại những “giá trị Mỹ”.

Trên trang chủ của hãng, cụm từ này liên tục được nhấn mạnh bên cạnh các khẩu hiệu như “sáng tạo kiểu Mỹ”, “thiết kế mang niềm tự hào Mỹ”, và khẳng định đây là một sản phẩm “kiêu hãnh chất Mỹ”. Tuy nhiên, có lẽ bạn sẽ không cảm thấy quá bất ngờ khi biết rằng, sâu bên trong chiếc điện thoại này, yếu tố “Mỹ” dường như hoàn toàn là một con số không tròn trĩnh.

Mới đây, chuyên trang sửa chữa iFixit cuối cùng đã sở hữu được một chiếc T1 và tiến hành mổ xẻ thiết bị. Quá trình tháo tung máy đã hé lộ một sự thật: chiếc điện thoại này có kết cấu gần như trùng khớp hoàn toàn với HTC U24 Pro – một mẫu smartphone phân khúc tầm trung ra mắt năm 2024 của thương hiệu Đài Loan (Trung Quốc) và được cho là sản xuất tại Trung Quốc.

Một vài điểm khác biệt hiếm hoi giữa hai thiết bị chủ yếu nằm ở lớp vỏ bọc bên ngoài. Lẽ dĩ nhiên, chiếc Trump Phone sở hữu mặt lưng phủ tông màu vàng ánh kim đặc trưng, đi kèm phần cụm camera sau và màng loa tản âm được thiết kế hơi khác một chút.

Xét sâu hơn về cấu hình, Trump Phone được trang bị viên pin dung lượng 5.000mAh – lớn hơn một chút so với mức 4.600mAh của HTC U24 Pro. Bù lại, công suất sạc nhanh của máy đã bị bóp giảm xuống còn 30W, kém hơn hẳn mức sạc 60W trên nguyên bản của nhà HTC.

Nhưng suy cho cùng, đừng để những chi tiết đó đánh lừa – về bản chất, đây vẫn là cùng một mẫu điện thoại. Từ linh kiện cấu thành, thông số kỹ thuật cho đến sơ đồ bố trí bo mạch bên trong của cả hai đều giống nhau như hai giọt nước.

Mang dòng máu châu Á nhiều hơn là Mỹ

Chính vì vậy, những tuyên bố hùng hồn rằng Trump T1 chứa đựng các giá trị Mỹ đích thực, hay thậm chí gọi đây là sản phẩm “kiêu hãnh chất Mỹ”, rõ ràng là điều rất khó để người tiêu dùng có thể đặt niềm tin.

Các chuyên gia từ iFixit chỉ ra rằng, dòng chữ in trên thân máy ghi rõ “assembled in the USA” (lắp ráp tại Mỹ). Đây là một khái niệm hoàn toàn khác biệt so với cụm từ “made in America” (sản xuất tại Mỹ) – thuật ngữ vốn đòi hỏi phải đáp ứng hàng loạt tiêu chuẩn pháp lý khắt khe từ Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC), điều mà chiếc Trump Phone rõ ràng không thể chạm tới.

Theo các nguồn tin, thiết bị này được lắp ráp từ khoảng 10 linh kiện rời bởi một đội ngũ kỹ thuật tại bang Florida. Dù vậy, iFixit hoài nghi rằng phần khung vỏ và màn hình của máy thực chất đã được nhập khẩu dưới dạng một cụm module hoàn chỉnh (nhiều khả năng là xuất xưởng từ chính nhà máy tại Trung Quốc nơi sản xuất ra HTC U24 Pro).

Công việc của đội ngũ Trump Mobile có lẽ chỉ đơn thuần là gắn thêm các chi tiết như viên pin hay cụm camera – những linh kiện vốn dĩ cũng được chế tạo ở một quốc gia khác, chứ không hề được sản xuất nội địa trước khi cập cảng nước Mỹ.

Do đó, nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc smartphone mang trong mình dòng máu Mỹ thực thụ, thay vì một sản phẩm chỉ có lớp vỏ bọc hào nhoáng bên ngoài, thì chiếc điện thoại này chắc chắn không dành cho bạn.

Dẫu sao, có một điểm vớt vát là Trump T1 có mức giá bán khá tương đương với HTC U24 Pro. Điều này đồng nghĩa với việc đây không hẳn là một cú “lừa tiền” trắng trợn như nhiều người từng lo ngại.

iFixit thậm chí còn đưa ra một nhận định hài hước: "Vượt qua mọi kỳ vọng, T1 thực sự có một mức giá khá hợp lý khi đặt lên bàn cân với chiếc U24 Pro có cùng thông số cấu hình. Thứ duy nhất mà bạn phải đánh đổi khi mua nó, có chăng chỉ là tính năng sạc nhanh 60W và... lòng tự trọng của chính mình."