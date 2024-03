Tập thể dục vào sáng sớm hay chiều tối tốt hơn? Hàng loạt nghiên cứu đưa ra gợi ý

Tập thể dục lúc nào tốt cho sức khỏe là thắc mắc của nhiều người (Ảnh minh họa)

Ai cũng biết rằng, tập thể dục thường xuyên có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, chọn đúng thời điểm tập sẽ giúp tối ưu mục tiêu thể chất của chúng ta. Vậy, đâu là thời điểm tốt nhất để tập thể dục?

Tập thể dục vào buổi sáng

Tập thể dục buổi sáng có rất nhiều ưu điểm. Trước hết, bạn sẽ hoàn thành việc tập luyện của mình trước khi bắt đầu các công việc khác của ngày mới. Hơn nữa, khi tập thể dục, cơ thể tiết ra endorphins. Đây là những hóa chất tự nhiên giúp giảm căng thẳng và cảm giác đau. Endorphins hoạt động giống như một loại "morphine tự nhiên" của cơ thể, giúp nâng cao tâm trạng và mang lại cảm giác hạnh phúc, thư giãn. Chúng còn góp phần cải thiện chất lượng giấc ngủ và giảm nguy cơ trầm cảm. Chính vì thế, còn gì tuyệt vời hơn khi bắt đầu một ngày mới với những năng lượng tích cực. Thêm vào đó, bạn sẽ có thời gian vào buổi chiều và tối để giao lưu với bạn bè, nấu bữa tối hoặc chỉ đơn giản là thư giãn.

Nghiên cứu nói gì về tập thể dục vào buổi sáng?

Có rất nhiều nghiên cứu ủng hộ việc tập thể dục vào buổi sáng. Một nghiên cứu được công bố trên Medicine and Science in Sports and Exercise đã tìm hiểu về phản ứng của phụ nữ với thức ăn sau khi tập thể dục vào buổi sáng. Những người tham gia nghiên cứu này bao gồm người có trọng lượng cơ thể ở mức khỏe mạnh và người bị béo phì. Kết quả nghiên cứu cho thấy, sau khi đi bộ nhanh trong 45 phút vào buổi sáng, tất cả những người tham gia đều ít bị phân tâm bởi những bức ảnh là các món ăn hấp dẫn hơn là khi họ không tập thể dục. Điều đó có nghĩa là họ có thể tránh được việc nạp dư thừa calo trong khi ăn.

Thêm vào đó, những người tập thể dục vào buổi sáng có xu hướng tăng cường hoạt động thể chất trong ngày nhiều hơn so với những ngày họ không tập thể dục vào buổi sáng. Đồng thời, việc tập thể dục vào buổi sáng còn giúp tăng cường quá trình trao đổi chất của cơ thể.

Các nghiên cứu khác còn cho thấy tập thể dục lúc 7 giờ sáng có thể giúp mọi người ngủ ngon hơn vào ban đêm so với tập thể dục vào buổi chiều hoặc tối muộn. Nguyên nhân là do tập thể dục làm tăng nhịp tim và nhiệt độ cơ thể. Chính vì thế, tập thể dục sát giờ đi ngủ có thể ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ.

Một nghiên cứu khác ủng hộ việc tập luyện vào buổi sáng vì đây là thời điểm cơ thể có thể đốt cháy nhiều chất béo hơn.

Tập thể dục vào buổi chiều hoặc tối

Tập thể dục vào buổi chiều hoặc tối cũng đã được nhiều nghiên cứu chứng minh là có thể mang lại những lợi ích nhất định cho cơ thể. Nếu tập luyện vào những khung giờ muộn hơn của ngày, điều đó có nghĩa là bạn có thêm thời gian ngủ vào buổi sáng.

Khoa học nói gì về thời điểm tập thể dục này?

Có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng khả năng hoạt động của cơ thể thường đạt đỉnh điểm vào buổi chiều hoặc đầu buổi tối, phổ biến nhất là khoảng từ 2 đến 6 giờ chiều. Điều này là do nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể, cụ thể là sự biến đổi trong nồng độ hormone, nhiệt độ cơ thể và sự cảm nhận về mức độ tỉnh táo. Tuy nhiên, điều này có thể thay đổi tùy thuộc vào từng người, do mỗi người có nhịp sinh học riêng biệt. Một nghiên cứu đăng tải trên Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports vào năm 2010 cũng đã công nhận các tác dụng này của việc tập thể dục vào buổi chiều.

Hơn nữa, vào buổi chiều và tối, khả năng phản ứng của cơ thể sẽ tốt hơn buổi sáng. Điều này rất quan trọng đối với các bài tập như luyện tập cường độ cao ngắt quãng (HIIT) hoặc chạy bộ với tốc độ cao bằng máy chạy bộ.

Chiều muộn cũng là lúc nhịp tim và huyết áp ở mức thấp hơn nên sẽ giúp giảm nguy cơ chấn thương, đồng thời cải thiện hiệu suất của buổi tập.

Vậy tập thể dục lúc nào là tốt nhất?

Mặc dù các nghiên cứu đưa ra những kết luận khác nhau, nhưng có một điều rõ ràng đó là: Tập thể dục luôn mang lại lợi ích cho dù bạn tập vào bất cứ thời điểm nào trong ngày. Điều thực sự quan trọng đó là bạn tìm được thời gian tập luyện cũng như các bài tập phù hợp với bản thân, đặc biệt là duy trì việc tập luyện để có được một sức khỏe tốt nhất.