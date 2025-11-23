HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Số liệu thống kê số người chết tại xã bị phao tin "hàng trăm người chết" do lũ dữ

Cao Nguyên |

Đến tối 22-11, toàn xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk có 23 người chết, không như những thông tin thất thiệt trước đó là hàng trăm người.

Tối 22-11, ông Lê Chí Hoại, Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đến thời điểm này, toàn xã có 23 người chết, 1 người mất tích do lũ dữ.

Số liệu thống kê số người chết tại xã bị phao tin "hàng trăm người chết" do lũ dữ- Ảnh 1.

Công an tỉnh Đắk Lắk sẽ xác minh, xử lý những người đang thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận

Theo ông Hoại, các thông tin đăng tải trên mạng xã hội cho rằng "có hàng trăm người chết", sập nhà lầu, hàng chục người chết" là thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận.

Trước đó, trên mạng xã hội liên tục đăng tải nhiều clip, thông tin cho rằng tại xã Hòa Thịnh có "hàng trăm người chết do lũ", "người trú bão ở nhà nghỉ tử vong hàng loạt", "sập nhà lầu hàng chục người chết"... Những thông tin thất thiệt này khiến người dân vô cùng hoang mang, lo lắng.

Lãnh đạo Phòng tham mưu Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết thông tin xuất hiện trên mạng xã hội về số người thương vong tại xã Hòa Thịnh là bịa đặt. Công an tỉnh Đắk Lắk sẽ xử lý nghiêm những người đưa thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận.

Theo thống kê của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk, tính đến 15 giờ ngày 22-11, toàn tỉnh có 44 người chết, 8 người mất tích và 2 người bị thương do mưa lũ.

CLIP: Ông Phương Văn Lành, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh thông tin về vụ việc

Số liệu thống kê số người chết tại xã bị phao tin "hàng trăm người chết" do lũ dữ- Ảnh 2.

Dọn dẹp sau mưa lũ, nhiều người bị rắn độc cắn

 

Đắk Lắk

Miền Trung

