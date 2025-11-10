Dọn dẹp sau mưa lũ, nhiều người bị rắn độc cắn

Rất nhiều người dân tại Đà Nẵng phải nhập viện vì bị rắn cắn trong mùa mưa lũ . Có trường hợp nặng, bị hoại tử, phải điều trị tích cực.

Anh M.T. (phường Hòa Xuân) cho hay khi đang dọn lụt, anh bị rắn cắn. “Lúc đó tôi có cảm giác như bị chích một cái vào chân, không nghĩ là bị rắn cắn. Đến khi chân sưng lên mới biết, tôi phải lấy dây buộc lại để nọc độc khỏi chạy lan ra”, anh kể.

Bệnh viện Đà Nẵng liên tục tiếp nhận các trường hợp bị rắn cắn trong mùa mưa lũ.

Trong khi đó, bà T.H. (xã Hòa Tiến) đang nhổ sả trong vườn thì bất ngờ bị rắn trườn ra cắn. Một lúc sau ở vết cắn rỉ máu, bà dùng tay nặn ra, băng lại rồi đi đến bệnh viện. Nhiều bệnh nhân khác cũng cho biết bị rắn cắn khi đang dọn dẹp, làm việc ở môi trường ẩm ướt, ruộng vườn.

Theo Bệnh viện Đà Nẵng, trong tháng 10/2025 có 25 ca nhập viện vì rắn độc cắn, từ đầu tháng 11 đến nay có thêm gần 10 ca nữa. Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau nhức, sưng tại vết cắn. Có trường hợp bị hoại tử ở vết cắn và phải can thiệp điều trị tích cực.

Bác sĩ Phạm Minh An, Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng cho hay, mỗi đợt mưa lũ, môi trường ẩm ướt, nước dâng cao khiến rắn phải rời khỏi hang tìm nơi ẩn trú. Ở vùng nông thôn, khu vực giáp sông suối rắn thường ẩn trong các đống gỗ, mái tôn, bụi rậm hoặc theo dòng nước trôi vào nhà. Vì vậy khi người dân dọn dẹp, làm việc rất có thể bị rắn cắn.

“Những loại rắn độc thường gặp ở miền Trung là rắn lục đuôi đỏ, rắn học trò, rắn cạp nia… Nếu bị rắn cắn, người dân không nên dùng tay trần bắt hay cố gắng đập chết con rắn mà nên ghi nhớ hình ảnh của nó, hoặc chụp hình lại để cung cấp thêm thông tin cho bác sĩ”, bác sĩ Phạm Minh An nói thêm.

Theo bác sĩ , khi bị rắn cắn, người dân không nên sử dụng các biện pháp dân gian như hút độc, đắp lá thuốc vì dễ gây nhiễm trùng, hoại tử. Cần phải cố định chi bị cắn bằng nẹp, giữ thấp hơn tim, rửa nhẹ vết cắn bằng nước sạch hoặc xà phòng, băng nhẹ vết thương lại và nhanh chóng đưa bệnh nhân đến bệnh viện.