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Số ca mắc Adenovirus có xu hướng gia tăng

Linh Chi
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Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Nhi Trung ương ghi nhận 2.777 ca mắc Adenovirus, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Số ca mắc Adenovirus có xu hướng gia tăng - Ảnh 1.

Hình minh họa: Bệnh viện Nhi Trung ương

Theo Bệnh viện Nhi Trung ương, số ca mắc Adenovirus đang có xu hướng gia tăng. Từ đầu năm đến nay, bệnh viện ghi nhận 2.777 trường hợp dương tính với virus này, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2025. Chỉ trong những ngày đầu tháng 7/2026 đã có thêm 383 trẻ mắc bệnh.

Các bác sĩ cho biết Adenovirus lưu hành quanh năm nhưng thường gia tăng vào mùa hè và thời điểm giao mùa, khi trẻ tham gia nhiều hoạt động ngoài trời hoặc sinh hoạt tại nơi đông người.

Virus lây chủ yếu qua đường hô hấp, đường tiêu hóa và có thể lây qua niêm mạc khi tiếp xúc với nguồn nước hoặc bề mặt nhiễm virus. Những nơi như trường học, khu vui chơi và bể bơi công cộng có nguy cơ lây nhiễm cao nếu không đảm bảo vệ sinh.

Triệu chứng thường gặp gồm sốt cao, ho, đau họng, viêm kết mạc mắt (đau mắt đỏ) và rối loạn tiêu hóa. Một số trẻ, đặc biệt là trẻ lớn, có thể sốt cao liên tục và đáp ứng kém với thuốc hạ sốt. Nếu không được theo dõi và điều trị kịp thời, bệnh có thể tiến triển thành viêm phổi.

Đáng chú ý, bệnh viện vừa ghi nhận một nhóm học bơi tại bể bơi công cộng có 4 trong 5 trẻ bị lây nhiễm chéo, cho thấy nguy cơ lây lan tại các môi trường sinh hoạt tập trung nếu không thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh.

Các chuyên gia khuyến cáo, khi trẻ sốt cao khó hạ, ho kéo dài, đau mắt đỏ hoặc rối loạn tiêu hóa, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và xác định nguyên nhân. Không tự ý sử dụng kháng sinh khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

Nếu trẻ đang có biểu hiện sốt, ho hoặc mắc bệnh, cha mẹ nên cho trẻ nghỉ học, hạn chế đến bể bơi và nơi đông người để giảm nguy cơ lây lan. Các trường học, khu vui chơi và bể bơi cần tăng cường vệ sinh, khử khuẩn, đảm bảo chất lượng nguồn nước và kiểm soát mật độ người tham gia nhằm hạn chế lây nhiễm trong cộng đồng.

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