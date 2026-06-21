Sai lầm tai hại khi tưới cây khiến cây chết "bất đắc kỳ tử"

Nhiều người vẫn nghĩ chỉ cần trời mưa là không cần tưới cây. Tuy nhiên, một chuyên gia làm vườn cảnh báo đây có thể là sai lầm khiến cây héo úa và chết nhanh hơn bạn tưởng.

Tưới nước là một trong những công việc cơ bản nhất khi chăm sóc cây cối. Dù là người mới bắt đầu hay đã có nhiều kinh nghiệm làm vườn, ai cũng hiểu rằng cây cần nước để sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh.

Thông thường, nhiều người có thói quen tưới cây mỗi ngày một lần khi trời nắng, thậm chí tăng lên hai lần vào những đợt nắng nóng gay gắt. Ngược lại, khi trời mưa, phần lớn sẽ bỏ qua việc tưới nước vì cho rằng cây đã được cung cấp đủ độ ẩm.

Tuy nhiên, theo một chuyên gia làm vườn nổi tiếng trên mạng xã hội, đây lại là quan niệm chưa hoàn toàn chính xác và trong một số trường hợp còn có thể khiến cây bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trời mưa vẫn có thể phải tưới cây

Emma Jo Real-Davies, chuyên gia làm vườn thuộc Hiệp hội Làm vườn Hoàng gia Anh (RHS) và là người dẫn chương trình truyền hình về cây cảnh, đã đăng tải một video trên TikTok khuyên mọi người nên kiểm tra và tưới cây trồng trong chậu hằng ngày, bất kể thời tiết như thế nào.

Theo Emma, ngay cả khi trời mưa lớn, cây trồng trong chậu vẫn có thể thiếu nước vì lượng mưa chỉ làm ướt lớp đất phía trên mà không thấm sâu xuống vùng rễ.

Cô cho biết: "Ngay cả khi trời mưa như trút nước, bạn vẫn cần kiểm tra và có thể phải tưới thêm cho cây trong chậu."

Để minh họa, Emma nhắc lại một ký ức quen thuộc của nhiều người khi còn nhỏ: đứng dưới trời mưa và cố gắng hứng nước bằng lưỡi. Dù mưa rất to, bạn thường chỉ hứng được vài giọt nước mà thôi.

Theo cô, điều tương tự cũng xảy ra với cây trồng trong chậu. Không phải toàn bộ lượng nước mưa đều thấm xuống tận bộ rễ.

Đất bên dưới có thể khô dù mặt đất vẫn ướt

Emma sau đó kiểm tra một chậu cây trong vườn để chứng minh nhận định của mình.

Bề mặt đất nhìn có vẻ ẩm sau cơn mưa, nhưng khi đào sâu xuống bên dưới, cô nhanh chóng phát hiện lớp đất phía dưới vẫn khô cứng.

Điều này đồng nghĩa với việc rễ cây – nơi hấp thụ nước chính – có thể chưa nhận được đủ độ ẩm cần thiết.

Chuyên gia kết luận: "Lời khuyên của tôi dành cho bạn là hãy tưới cây trong chậu."

Sau nhiều ngày mưa liên tiếp, thời tiết nắng nóng thường quay trở lại khá nhanh. Nếu cây không được cung cấp đủ nước trong giai đoạn trước đó, chúng có thể gặp khó khăn khi phải đối mặt với nhiệt độ cao.

Vì vậy, thay vì chỉ nhìn vào thời tiết, người làm vườn nên kiểm tra độ ẩm thực tế của đất trước khi quyết định có cần tưới hay không.

Cách tưới cây đúng cách

Đối với cây trồng dưới đất

Những loại cây lâu năm trong bồn hoặc luống vườn thường chỉ cần tưới bổ sung khi thời tiết khô hạn kéo dài.

Một số dấu hiệu cho thấy cây đang thiếu nước gồm:

- Lá rũ xuống bất thường.

- Cây phát triển chậm.

- Đất khô sâu dưới bề mặt.

Khi tưới, nên tưới chậm và kỹ để nước thấm sâu khoảng 15 cm xuống đất. Ngoài ra, có thể phủ thêm lớp mùn hữu cơ hoặc phân compost quanh gốc để giữ ẩm tốt hơn.

Đối với cây trồng trong chậu

Cây trong chậu hoặc giỏ treo thường mất nước nhanh hơn nhiều so với cây trồng trực tiếp dưới đất.

Các chuyên gia khuyến nghị:

- Tưới vào sáng sớm hoặc chiều tối để hạn chế nước bốc hơi.

- Kiểm tra độ ẩm trước khi tưới.

- Nếu đất khô khoảng một phần ba chiều sâu chậu thì nên bổ sung nước.

- Đừng cho rằng mưa nhỏ đã đủ làm ướt toàn bộ đất trong chậu.

Khi tưới, hãy tưới từ từ và thật kỹ để nước thấm đều vào toàn bộ giá thể bên trong.

Một lưu ý quan trọng khác là nên tưới trực tiếp vào đất quanh gốc thay vì tưới lên lá. Cách này giúp nước đến đúng vùng rễ và giảm nguy cơ phát sinh các bệnh nấm trên lá cây.

Đừng chỉ nhìn trời để quyết định có tưới cây hay không

Nhiều người nghĩ rằng cơn mưa đã thay họ hoàn thành công việc tưới cây. Tuy nhiên, với cây trồng trong chậu, điều đó không phải lúc nào cũng đúng.

Các chuyên gia khuyên rằng thay vì dựa vào cảm nhận hoặc thời tiết bên ngoài, hãy kiểm tra độ ẩm thực tế của đất. Chỉ mất vài giây để thọc ngón tay xuống đất, nhưng thao tác đơn giản này có thể giúp cây tránh được tình trạng thiếu nước và phát triển khỏe mạnh suốt mùa hè.



