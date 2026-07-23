HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Radar Mỹ hứng chịu ‘đêm tối’ đầy rẫy các cuộc tấn công tên lửa và UAV

Hoàng Vân
|

Ngày 22/7, Iran tuyên bố các radar của Mỹ đã phải hứng chịu một "đêm tối" đầy rẫy các cuộc tấn công tên lửa và UAV.

Iran tấn công tên lửa nhắm vào một căn cứ Mỹ ở Kuwait.

Theo Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), loạt tấn công bằng tên lửa và UAV mới nhất của họ đã vô hiệu hóa nhiều hệ thống radar cảnh báo sớm và phòng thủ tên lửa, hệ thống thông tin liên lạc và vệ tinh, 1 khẩu đội phòng không Patriot, 1 nhà chứa UAV MQ-9.

"Những người con dũng cảm của một nước Iran hùng mạnh đã giáng những đòn chí mạng vào kẻ thù tuyệt vọng, trong khi màn đêm đen tối vẫn tiếp tục bao trùm các hệ thống radar và phòng không của Mỹ trên khắp khu vực", IRGC tuyên bố.

IRGC mô tả các cuộc tấn công này là một chiến dịch trấn áp radar, nhằm dọn đường cho "những đợt tấn công tên lửa và UAV mạnh mẽ, quyết liệt hơn" nhằm vào lực lượng Mỹ.

Trong khi đó, quân đội Iran tuyên bố, các UAV bay lượn đã tấn công 3 căn cứ của Mỹ ở Kuwait, nhắm vào cơ sở đóng quân, khu vực đậu trực thăng, tòa nhà hành chính và các cơ sở hạ tầng hỗ trợ khác.

IRGC cho biết thêm, họ đã phá hủy 1 hệ thống radar phòng thủ tên lửa, 1 máy bay chiến đấu F-15 bên trong một hầm trú ẩn tại căn cứ của Mỹ ở Jordan.

Cả Mỹ và Kuwait đều chưa xác nhận thông tin về việc phá hủy các hệ thống radar, máy bay hoặc thiết bị phòng không.

Các quan chức Mỹ cảnh báo, tên lửa Iran ngày càng hiệu quả hơn trong việc xuyên thủng hệ thống phòng thủ Mỹ nhờ tốc độ, khả năng cơ động và chiến thuật được cải tiến.

Để trả đũa các hoạt động quân sự mới của Mỹ , Iran đã tiến hành các cuộc tấn công tên lửa và UAV gần như hàng ngày vào cơ sở quân sự Mỹ trên khắp Trung Đông, kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời sụp đổ hồi đầu tháng này.

Theo RT
Từ đối tác 'không giới hạn' đến màn ngã giá chưa từng có: Trung Quốc đẩy Nga vào thế khó


google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Mỹ

Tin nóng Thế Giới 24h

UAV

tên lửa

Iran

vũ khí

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

01:01
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

01:27
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

01:16
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại