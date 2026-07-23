Ngày 22/7, Iran tuyên bố các radar của Mỹ đã phải hứng chịu một "đêm tối" đầy rẫy các cuộc tấn công tên lửa và UAV.

Iran tấn công tên lửa nhắm vào một căn cứ Mỹ ở Kuwait.

Theo Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), loạt tấn công bằng tên lửa và UAV mới nhất của họ đã vô hiệu hóa nhiều hệ thống radar cảnh báo sớm và phòng thủ tên lửa, hệ thống thông tin liên lạc và vệ tinh, 1 khẩu đội phòng không Patriot, 1 nhà chứa UAV MQ-9.

"Những người con dũng cảm của một nước Iran hùng mạnh đã giáng những đòn chí mạng vào kẻ thù tuyệt vọng, trong khi màn đêm đen tối vẫn tiếp tục bao trùm các hệ thống radar và phòng không của Mỹ trên khắp khu vực", IRGC tuyên bố.

IRGC mô tả các cuộc tấn công này là một chiến dịch trấn áp radar, nhằm dọn đường cho "những đợt tấn công tên lửa và UAV mạnh mẽ, quyết liệt hơn" nhằm vào lực lượng Mỹ.

Trong khi đó, quân đội Iran tuyên bố, các UAV bay lượn đã tấn công 3 căn cứ của Mỹ ở Kuwait, nhắm vào cơ sở đóng quân, khu vực đậu trực thăng, tòa nhà hành chính và các cơ sở hạ tầng hỗ trợ khác.

IRGC cho biết thêm, họ đã phá hủy 1 hệ thống radar phòng thủ tên lửa, 1 máy bay chiến đấu F-15 bên trong một hầm trú ẩn tại căn cứ của Mỹ ở Jordan.

Cả Mỹ và Kuwait đều chưa xác nhận thông tin về việc phá hủy các hệ thống radar, máy bay hoặc thiết bị phòng không.

Các quan chức Mỹ cảnh báo, tên lửa Iran ngày càng hiệu quả hơn trong việc xuyên thủng hệ thống phòng thủ Mỹ nhờ tốc độ, khả năng cơ động và chiến thuật được cải tiến.

Để trả đũa các hoạt động quân sự mới của Mỹ , Iran đã tiến hành các cuộc tấn công tên lửa và UAV gần như hàng ngày vào cơ sở quân sự Mỹ trên khắp Trung Đông, kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời sụp đổ hồi đầu tháng này.

Theo RT



