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Ra quyết định khởi tố Nguyễn Anh Vũ SN 1990

Duy Anh
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Bị can Nguyễn Anh Vũ bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 2/7 vừa qua, Công an xã Hòa Lạc cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Anh Vũ (sinh năm 1990, trú tại số 191/2, khu phố Thạnh Phú, phường Thuận An, Thành phố Hồ Chí Minh).

Ra quyết định khởi tố Nguyễn Anh Vũ SN 1990 - Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Anh Vũ khai nhận tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an An Giang).

Theo kết quả điều tra, do nợ nần và không có khả năng chi trả, Nguyễn Anh Vũ đã mua sim điện thoại, tạo tài khoản Zalo giả danh chủ cửa hàng gạch men để tìm kiếm người có nhu cầu mua gạch nhằm thực hiện hành vi lừa đảo.

Đầu tháng 5/2026, Vũ liên hệ với một người dân tại xã Hòa Lạc, tỉnh An Giang có nhu cầu mua gạch men, tự giới thiệu là chủ showroom gạch, gửi hình ảnh mẫu gạch, báo giá và làm giả phiếu xuất kho để tạo lòng tin.

Sau khi thống nhất việc mua bán với tổng giá trị 33 triệu đồng, Vũ tiếp tục liên hệ một công ty kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang đặt mua đúng số lượng gạch theo yêu cầu của khách, chỉ thanh toán tiền đặt cọc rồi yêu cầu giao hàng trực tiếp đến địa chỉ người mua.

Khi người mua nhận đủ số gạch và chuyển khoản thanh toán 33 triệu đồng vào tài khoản do Vũ cung cấp, Vũ đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền này mà không thanh toán cho đơn vị cung cấp gạch.

Để che giấu hành vi phạm tội, sau khi thực hiện xong, Vũ hủy sim điện thoại và xóa toàn bộ dữ liệu liên quan trên điện thoại.

Đến ngày 19/6, khi bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang phát hiện, Nguyễn Anh Vũ đã đến đầu thú và giao nộp chiếc điện thoại sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

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