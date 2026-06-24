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Công an điều tra về số tiền, vàng trị giá hơn 300 triệu đồng: Nam thanh niên SN 1997 là nghi phạm

Duy Anh
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Hiện, cơ quan chức năng đã thu hồi được 1,8 cây vàng cùng 2 triệu đồng tiền mặt là tài sản liên quan đến vụ việc.

Ngày 24/6, Công an TP Hà Nội cho biết, trước đó, Công an xã Tiến Thắng đã tiếp nhận trình báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 2 cây vàng cất giữ trong tủ quần áo tại nhà riêng, với tổng giá trị tài sản bị mất ước tính hơn 300 triệu đồng.

Công an điều tra về số tiền, vàng trị giá hơn 300 triệu đồng: Nam thanh niên SN 1997 là nghi phạm - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Tiến Tú (Ảnh: Công an Hà Nội).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an xã đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, truy xét và nhanh chóng làm rõ đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp là Nguyễn Tiến Tú (SN 1997), đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan Công an, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã thu hồi được 1,8 cây vàng cùng 2 triệu đồng tiền mặt là tài sản liên quan đến vụ việc.

Hiện, Công an xã Tiến Thắng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

Bắt Hoàng Văn Khánh 64 tuổi
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